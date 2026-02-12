Ceará acerta a contratação por empréstimo do atacante Wendel Silva, do Santa Clara

O Ceará acertou a contratação do atacante Wendel Silva para a temporada de 2026. Pertencente ao Santa Clara, de Portugal, ele chega com contrato de empréstimo de um ano com o Vovô, com cláusula de opção de compra. As informações são do setorista da rádio O POVO CBN, Horácio Neto.

Brasileiro, Wendel Silva iniciou a carreira nas categorias de base do Flamengo, onde foi do Sub-15 até o Sub-20, em 2020. A partir de 2021, ele iniciou sua trajetória no futebol português, onde esteve nas bases e suas primeiras experiências profissionais com o Leixões e o SC Covilhã até ir para o Porto, na temporada 2022-2023.