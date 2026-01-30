Matheusinho desconversa sobre Fortaleza e exalta Ceará: "Desejo meu estar aqui"

O atacante Matheusinho foi apresentado oficialmente pelo Ceará / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Apresentado oficialmente no Ceará, o atacante Matheusinho concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 30. Na ocasião, o jogador, questionado sobre o “Clássico-Rei” envolvendo sua contratação, desconversou sobre o interesse do Fortaleza e exaltou o Ceará, time pelo qual disse sempre ter tido vontade de vestir a camisa. “Eu sempre tive a cabeça muito boa, e meus empresários sempre me ajudaram nisso. Nessa parte mais burocrática entre os clubes, eu não tive muito acesso, até porque eu não gosto. Mas quando surgiu a oportunidade e foi falado o nome do Ceará, sempre foi um desejo meu estar aqui. Sempre que surgiram oportunidades de negociar com o Ceará, eu ficava feliz”, comentou.

Matheusinho relembrou que o namoro entre ele e o Ceará era antigo. Em oportunidades anteriores, o atacante e seus empresários receberam sondagens do Alvinegro de Porangabuçu, mas as negociações não avançaram. Agora, com o acerto concretizado, o atleta enfatizou ser o “momento certo” para a união entre as partes. “Não deu certo nas últimas vezes, mas tive paciência e calma. Hoje foi o momento certo e estou aqui vestindo as cores do Ceará para voltarmos à elite, de onde ele nunca deveria ter saído. O que mais me motivou foi isso também: a torcida maravilhosa que o clube tem. Sempre que eu vinha jogar aqui, ficava impressionado com essa multidão”, contou. Matheusinho e sua versatilidade em campo Antes de ter a palavra, Matheusinho escutou Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará, ressaltar um aspecto importante de sua característica em campo: a versatilidade. Segundo o dirigente, o jogador tem a capacidade de atuar nas duas pontas e como meio-campista, algo importante para o técnico Mozart.