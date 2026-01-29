Dieguinho, do Ceará, inicia fase fisioterápica após cirurgia no tornozelo

Dieguinho fez cirurgia e deve ficar quatro meses em recuperação / Crédito: Samuel Setubal

Um dos principais destaques do Ceará na temporada passada, o volante Dieguinho concluiu, nesta quarta-feira, 28, a primeira semana do período fisioterápico pós-cirúrgico. O atleta sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, na estreia do time profissional do Vovô em 2026. Diante da gravidade, Dieguinho foi submetido a uma cirurgia, realizada há dez dias, para tratar da lesão. Com a fisioterapia, o Centro de Saúde e Performance (CESP) do Ceará visa recuperar a força e a estabilidade do tornozelo para que o jogador possa realizar movimentos específicos com segurança.

Esta é a primeira fase do processo de recuperação do camisa 20 do Vovô. Após essa etapa, o meio-campista iniciará o trabalho com a preparação física, cujo objetivo será deixá-lo apto para retornar ao campo. Com o tempo de recuperação estimado em quatro meses, o volante deve desfalcar o Ceará durante toda a disputa do Campeonato Cearense e também no início da Série B, que está marcada para o fim de março.