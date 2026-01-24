Zanocelo visita Centro Cultural e fortalece vínculo com o Ceará: "Motiva mais ainda"A iniciativa tem como objetivo fortalecer o vínculo criado entre jogadores e o clube
O meio-campista Vinicius Zanocelo conheceu, nesta sexta-feira, 23, o Centro Cultural do Ceará. A visita, que foi conduzida pelo historiador e educador museal Gabriel Arcelino, responsável pela gestão do museu alvinegro, teve como objetivo apresentar ao atleta o passado do Vovô.
Além disso, o momento também teve o intuito de fortalecer o vínculo criado entre Zanocelo e o Ceará desde a sua chegada ao clube. Em 2025, o meia foi contratado por empréstimo junto ao Santos, destacou-se no Vovô e criou um forte vínculo. Nesta temporada, mesmo com o rebaixamento, o atleta fez esforços para seguir em Porangabuçu e foi adquirido pelo Alvinegro, com contrato até o final de 2028.
“Estou muito feliz e honrado em conhecer a história do nosso Vozão. Já sabia do passado coberto de glórias, mas estar aqui, vendo tudo de perto, nos motiva ainda mais a querer dar essa alegria ao torcedor. Espero retribuir todo o carinho e que possamos fazer parte da história do clube daqui a alguns anos, com essa trajetória linda que o Ceará tem, cheia de ídolos”, afirmou Zanocelo, em entrevista publicada pelo Ceará.
Gabriel Arcelino explica importância da visita
Durante a visita, o volante conheceu algumas das taças conquistadas pelo Vovô em sua história, com destaque para a do Torneio Norte-Nordeste de 1969 – o qual o clube tenta reconhecer, junto à CBF, como título nacional.
“A visita de atletas do futebol profissional ao Centro Cultural do Ceará S.C. é uma ação muito importante para que quem veste hoje a camisa alvinegra possa valorizar o Passado de Glórias que definiu o que é o Vozão em nossos dias. Ao conhecer o caminho trilhado por incontáveis atletas ao longo de mais de 111 anos de história, esses jogadores compreendem a importância desta instituição e podem também consolidar um presente vitorioso, conquistando títulos, engrandecendo o acervo de taças em nossas exposições e garantindo um espaço entre os grandes ídolos do clube em nossas paredes”, disse Gabriel Arcelino.