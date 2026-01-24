Zanocelo visita Centro Cultural e fortalece vínculo com o Ceará: "Motiva mais ainda"

Zanocelo em visita ao Centro Cultural do Ceará / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O meio-campista Vinicius Zanocelo conheceu, nesta sexta-feira, 23, o Centro Cultural do Ceará. A visita, que foi conduzida pelo historiador e educador museal Gabriel Arcelino, responsável pela gestão do museu alvinegro, teve como objetivo apresentar ao atleta o passado do Vovô. Além disso, o momento também teve o intuito de fortalecer o vínculo criado entre Zanocelo e o Ceará desde a sua chegada ao clube. Em 2025, o meia foi contratado por empréstimo junto ao Santos, destacou-se no Vovô e criou um forte vínculo. Nesta temporada, mesmo com o rebaixamento, o atleta fez esforços para seguir em Porangabuçu e foi adquirido pelo Alvinegro, com contrato até o final de 2028.