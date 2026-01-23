Matheusinho encaminha rescisão com o Sport e Ceará prepara anúncio

O atacante chegou a mover uma ação trabalhista contra o Sport cobrando pagamentos atrasados, mas as partes chegaram em um consenso amigável

A novela envolvendo Matheusinho, Sport e Ceará está próxima de ter um desfecho. O jogador entrou em consenso com o clube pernambucano, pelo qual atuou por empréstimo em 2025, e encaminhou sua rescisão contratual, ficando livre para assinar com o Vovô. A informação é da página Transferências 24h.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o acordo entre Matheusinho e o Ceará segue confirmado, e a oficialização deve ocorrer em breve. O atacante, que pertence ao Santa Clara, de Portugal, vivia um imbróglio jurídico com o Sport: ele acionou o Leão da Ilha na Justiça, cobrando salários atrasados e a rescisão indireta.