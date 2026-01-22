Ceará fecha contratação do zagueiro Júlio César, ex-América-MG, e prepara anúncio

Zagueiro Julio César na época em que defendia o América-MG, clube onde foi formado e lançado no profissional / Crédito: Mourão Panda / América-MG

O Ceará fechou com um novo reforço para o sistema defensivo: o zagueiro Júlio César, ex-América-MG. O jovem jogador de 22 anos chega ao Alvinegro de Porangabuçu de forma definitiva e será mais uma opção para o técnico Mozart no plantel para a temporada de 2026. O anúncio oficial ocorrerá em breve. A carreira inteira de Júlio César foi construída, até então, no América-MG. O zagueiro teve sua formação nas categorias de base do Coelho e, em 2022, passou a integrar a equipe principal. Nos anos seguintes, sobretudo em 2025, o defensor ganhou protagonismo no clube e assumiu o posto de titular.