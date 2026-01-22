Ceará fecha contratação do zagueiro Júlio César, ex-América-MG, e prepara anúncio

Ceará fecha contratação do zagueiro Júlio César, ex-América-MG, e prepara anúncioO defensor chega com contrato definitivo com o Alvinegro após rescindir com o Coelho, clube onde foi formado e lançado no profissional
O Ceará fechou com um novo reforço para o sistema defensivo: o zagueiro Júlio César, ex-América-MG. O jovem jogador de 22 anos chega ao Alvinegro de Porangabuçu de forma definitiva e será mais uma opção para o técnico Mozart no plantel para a temporada de 2026. O anúncio oficial ocorrerá em breve.
A carreira inteira de Júlio César foi construída, até então, no América-MG. O zagueiro teve sua formação nas categorias de base do Coelho e, em 2022, passou a integrar a equipe principal. Nos anos seguintes, sobretudo em 2025, o defensor ganhou protagonismo no clube e assumiu o posto de titular.
Na temporada passada, Júlio César disputou 41 jogos pelo América-MG, boa parte em duelos da Série B – 31 ao todo. Neste recorte de partidas, contribuiu diretamente com um gol marcado e duas assistências.
Além de Julio César, Ceará também tem acerto com zagueiro Ronald Carvalho
Outro nome contratado pelo Ceará para reforçar a zaga é Ronald Carvalho. O jogador de 25 anos pertence ao Maringá e chega ao Vovô por empréstimo até o final deste ano, com opção de compra fixada no contrato entre os clubes. O defensor, inclusive, já está integrado ao elenco, embora sua contratação ainda não tenha sido oficializada pelo clube.
Agora, com as chegadas de Júlio César e Ronald Carvalho, o técnico Mozart conta com seis opções de zagueiros no elenco. Os outros quatro jogadores são Éder, Pedro Gilmar, Boateng e o experiente Luiz Otávio.