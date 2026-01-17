Campanhas e destaques: Ceará encara Grêmio por vaga na semifinal da Copinha

Melk é destaque do Ceará na Copinha 2026 / Crédito: GABRIEL SILVA / CEARÁ SC

O Ceará tenta ampliar nesta quarta-feira, às 11 horas, em Jaú (SP), o maior feito de sua história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alvinegro enfrenta o Grêmio por uma vaga na semifinal da competição. A campanha até as quartas de final é inédita e supera a geração de Arthur Cabral, que desde 2016 detinha a melhor marca do clube na Copinha. O principal destaque da equipe cearense é o meia Melk, de 19 anos, decisivo no mata-mata. Em três jogos eliminatórios até as quartas de final, o jogador marcou dois golaços de fora da área e distribuiu duas assistências. O Vovô eliminou Athletico-PR, na segunda fase, Grêmio Prudente-SP, na terceira, e o XV de Jaú, nas oitavas de final.

Melk não atuou na fase de grupos da Copinha por estar a serviço da equipe sub-20 utilizada pelo Ceará na estreia do Campeonato Cearense. Enquanto o elenco profissional, comandado por Mozart, realizava trabalho de condicionamento físico, os garotos venceram o Floresta por 1 a 0.

O técnico Mozart tem acompanhado de perto o desempenho de Melk e dos demais garotos alvinegros na Copinha. Alguns nomes da base já estão integrados ao elenco profissional, como o goleiro Gustavo Martins, o lateral-direito Aloisio, o zagueiro Pedro Gilmar, o volante João Gabriel e o atacante Giulio. Do outro lado, o Grêmio aposta em João Borne, meia armador de 17 anos e camisa 10 da equipe. O jogador é o principal destaque gremista nesta edição da Copinha e marcou na classificação para as quartas de final, na vitória por 4 a 1 sobre o América-RN. Outro nome em evidência é o atacante Fellipe Magalhães, artilheiro dos gaúchos, com quatro gols. CAMPANHAS NA COPINHA O Ceará avançou na segunda colocação de seu grupo na Copinha. O time alvinegro venceu o Olímpico-SE e o Carajás-PA e perdeu para o Grêmio Prudente na primeira etapa da competição. No mata-mata, vitórias por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, 3 a 1 sobre o Grêmio Prudente e 2 a 0 sobre XV de Jaú.