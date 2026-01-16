Ceará supera o XV de Jaú, garante vaga nas quartas e registra sua melhor campanha na Copinha

O Ceará alcançou sua melhor campanha na Copinha ao vencer o XV de Jaú. / Crédito: Igor de Castro/Ceará SC

O Ceará alcançou a melhor campanha de sua história na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o XV de Jaú por 2 a 0, nesta sexta-feira, 16, em Jaú, e garantir vaga nas quartas de final do maior torneio de base do país. A classificação veio com gols de Melk e Adriano Bispo, marcados um em cada tempo da partida. Com o resultado, o Vovô segue vivo na disputa e terá pela frente o Grêmio na próxima fase, em confronto ainda sem data e horário definidos, mas que deverá ocorrer entre o próximo domingo, 18, e a próxima segunda-feira, 19. A final da competição está agendada para ocorrer no dia 25 de janeiro. A equipe gaúcha assegurou a classificação após golear o América-RN por 4 a 1, também nesta sexta-feira, em Votuporanga.

Em campo, o Ceará construiu a vitória com atuação segura e controle da narrativa do embate ao longo dos 90 minutos, impondo seu ritmo desde o início e administrando bem a vantagem até o apito final. No primeiro tempo, o time alvinegro fez um reconhecimento maior do adversário e do cenário da partida, já que o XV de Jaú atuava em casa. Ainda assim, foi o Vovô quem criou boas tentativas de finalização e, antes mesmo do intervalo, conseguiu balançar as redes com Melk, aos 45 minutos.