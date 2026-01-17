Ceará: Dieguinho passará por cirurgia e ficará fora por 4 meses

Dieguinho sofre lesão séria e ficará quatro meses em recuperação / Crédito: Samuel Setubal

O volante Dieguinho, do Ceará, passará por cirurgia em razão de uma lesão no tornozelo esquerdo. A previsão inicial de recuperação é de 4 meses. A contusão ocorreu na estreia do time profissional do Alvinegro no Campeonato Cearense, na vitória por 1 a 0 sobre o Maranguape. O lance que resultou na lesão aconteceu em uma disputa de bola entre Dieguinho e o atacante Pedrinho, do Maranguape. O jogador do Gavião caiu por cima da perna do atleta alvinegro, provocando uma torção.

Dieguinho foi um dos grandes destaques do Ceará na temporada 2025. Desde o fim da Série A e o rebaixamento para a Série B, a diretoria alvinegra trabalhou para manter o volante de 30 anos, mesmo diante de consultas do mercado da bola. O jogador tem contrato com o clube cearense até dezembro de 2026. Em 2025, o atleta disputou 51 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências, além de conquistar o título do Campeonato Cearense. No Brasileirão, Dieguinho atuou em 32 jogos, sendo 31 como titular.