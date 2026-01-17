Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará: Dieguinho passará por cirurgia e ficará fora por 4 meses

Dieguinho, do Ceará, passará por cirurgia no tornozelo e deve ficar fora por 4 meses

O lance que resultou na lesão aconteceu em uma disputa de bola entre Dieguinho e o atacante Pedrinho, do Maranguape. O jogador do Gavião caiu por cima da perna do atleta alvinegro, provocando uma torção
Atualizado às Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O volante Dieguinho, do Ceará, passará por cirurgia em razão de uma lesão no tornozelo esquerdo. A previsão inicial de recuperação é de 4 meses. A contusão ocorreu na estreia do time profissional do Alvinegro no Campeonato Cearense, na vitória por 1 a 0 sobre o Maranguape.

O lance que resultou na lesão aconteceu em uma disputa de bola entre Dieguinho e o atacante Pedrinho, do Maranguape. O jogador do Gavião caiu por cima da perna do atleta alvinegro, provocando uma torção.

Leia mais

Dieguinho foi um dos grandes destaques do Ceará na temporada 2025. Desde o fim da Série A e o rebaixamento para a Série B, a diretoria alvinegra trabalhou para manter o volante de 30 anos, mesmo diante de consultas do mercado da bola. O jogador tem contrato com o clube cearense até dezembro de 2026.

Em 2025, o atleta disputou 51 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências, além de conquistar o título do Campeonato Cearense. No Brasileirão, Dieguinho atuou em 32 jogos, sendo 31 como titular.

Com o tempo de recuperação estimado em quatro meses, o volante deve desfalcar o Ceará durante toda a disputa do Campeonato Cearense e também no início da Série B, que está marcada para o fim de março.

Com informações de Fernando Graziani e Horácio Neto

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar