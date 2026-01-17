Diretor de base do Ceará exalta trabalho coletivo após classificação histórica na Copinha

O Ceará alcançou na última sexta-feira, 16, um feito inédito com seu time sub-20: avançar até as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, pela primeira vez. Após a classificação, o diretor das categorias de base do clube, Israel Portela, exaltou o trabalho feito pelo time, que levou até a vitória contra o XV de Jaú e norteia toda a campanha no torneio.

“Nada acontece por acaso. O que o Ceará está vivendo nesta Copa São Paulo de Futebol Júnior é fruto de muito trabalho, planejamento e dedicação diária. Em um clube com 111 anos de história e em uma competição tão tradicional, com mais de cinco décadas de existência, alcançar pela primeira vez as quartas de final representa o resultado de um esforço coletivo", frisou ele.