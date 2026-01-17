Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor de base do Ceará exalta trabalho coletivo após classificação histórica na Copinha

Israel Portela comanda as categorias de base do Vovô desde 2020
Iara Costa
O Ceará alcançou na última sexta-feira, 16, um feito inédito com seu time sub-20: avançar até as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, pela primeira vez. Após a classificação, o diretor das categorias de base do clube, Israel Portela, exaltou o trabalho feito pelo time, que levou até a vitória contra o XV de Jaú e norteia toda a campanha no torneio.

“Nada acontece por acaso. O que o Ceará está vivendo nesta Copa São Paulo de Futebol Júnior é fruto de muito trabalho, planejamento e dedicação diária. Em um clube com 111 anos de história e em uma competição tão tradicional, com mais de cinco décadas de existência, alcançar pela primeira vez as quartas de final representa o resultado de um esforço coletivo", frisou ele.

O esforço coletiva pontuado pelo profissional não diz respeito somente aos atletas e comissão, mas a todos os profissionais que envolvem o dia a dia das categorias de base do clube. Para Israel, o resultado também destaca o bom caminho que a base do clube tem trilhado.

"É mérito de todos que fazem o nosso CT, que acreditam no processo e trabalham com seriedade todos os dias. Esse feito inédito reforça que o trabalho de base do Ceará está no caminho certo e demonstra que, com a continuidade do projeto e o fortalecimento gradual da estrutura, é possível alçar voos ainda maiores”, afirmou.

Sócio-proprietário e conselheiro do Ceará, Israel Portela comanda as categorias de base do Ceará desde janeiro de 2020. De lá para cá, o profissional esteve como mandatário nas conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e da Copa do Nordeste Sub-20.

