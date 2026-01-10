Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Giulio, ponta do Ceará, destaca vitória diante do Floresta no Cearense

Em entrevista ainda no campo, o jogador ressaltou a importância do resultado e citou a jogada que fez no lance do gol alvinegro, marcado por Enzo
Um dos destaques do time sub-20 do Ceará, o ponta Giulio destacou a vitória da equipe diante do Floresta neste sábado, 10, pelo Campeonato Cearense de 2026. Em entrevista ainda no campo, o jogador ressaltou a importância do resultado e citou a jogada que fez no lance do gol alvinegro, marcado por Enzo. 

"A gente vem trabalhando muito para poder vencer e vencer bem, como foi hoje na casa deles. O professor pediu pra gente ir pra cima do Floresta. Eu só precisava de uma bola, foi o que eu fiz ali. O (Enzo) Lodovico conseguiu finalizar e saímos com a vitória", disse.

Com o triunfo conquistado ante o Lobo, o Alvinegro de Porangabuçu assume a terceira colocação do Grupo B do Estadual, logo atrás do Iguatu e do próprio Floresta. O próximo compromisso da equipe será diante do Maranguape, na quarta-feira, 14, no Estádio Presidente Vargas.

 



