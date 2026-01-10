Giulio, ponta do Ceará, destaca vitória diante do Floresta no Cearense

Giulio, ponta do Ceará, destaca vitória diante do Floresta no CearenseEm entrevista ainda no campo, o jogador ressaltou a importância do resultado e citou a jogada que fez no lance do gol alvinegro, marcado por Enzo
Um dos destaques do time sub-20 do Ceará, o ponta Giulio destacou a vitória da equipe diante do Floresta neste sábado, 10, pelo Campeonato Cearense de 2026. Em entrevista ainda no campo, o jogador ressaltou a importância do resultado e citou a jogada que fez no lance do gol alvinegro, marcado por Enzo.
"A gente vem trabalhando muito para poder vencer e vencer bem, como foi hoje na casa deles. O professor pediu pra gente ir pra cima do Floresta. Eu só precisava de uma bola, foi o que eu fiz ali. O (Enzo) Lodovico conseguiu finalizar e saímos com a vitória", disse.
Com o triunfo conquistado ante o Lobo, o Alvinegro de Porangabuçu assume a terceira colocação do Grupo B do Estadual, logo atrás do Iguatu e do próprio Floresta. O próximo compromisso da equipe será diante do Maranguape, na quarta-feira, 14, no Estádio Presidente Vargas.