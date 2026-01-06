Ceará vence Carajás por 3 a 0 e garante classificação antecipada na Copinha

O Alvinegro decide a liderança do Grupo 6 na última rodada, contra o Grêmio Prudente, que também está com 100% de aproveitamento na chave

A decisão pela liderança, entretanto, ficará para a rodada final, quando o Vovô encara o Grêmio Prudente, que também venceu seus dois jogos na chave e soma seis pontos. O confronto acontece já na próxima sexta-feira, 9, às 19 horas, novamente no estádio Prudentão. O Olímpico-SE e o Carajás se encaram no mesmo dia, mas um pouco antes, às 16h45min.

Sem sustos, o Ceará dominou e venceu o Carajás por 3 a 0 na noite desta terça-feira, 6, no estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado positivo, além de manter 100% de aproveitamento no Grupo 6, o Alvinegro de Porangabuçu também confirmou a classificação antecipada para a próxima fase do torneio.

Carajás 0 x 3 Ceará: o jogo

Apesar de um início de jogo equilibrado, com muita disputa no meio-campo e poucas chances claras de gol, o Ceará fez valer o favoritismo e foi eficiente. Aos 17 minutos, após boa jogada pelo lado direito, o volante Gui Silveira, da entrada da área, bateu com categoria e abriu o placar para o Alvinegro de Porangabuçu.

Cinco minutos depois, o Vovô voltou a balançar as redes. Desta vez, após roubada de bola no campo de defesa e lançamento para o ataque, Bruninho aproveitou falha do zagueiro do Carajás e disparou em direção ao gol. Na finalização, a bola foi travada pelo goleiro, mas rebateu no atacante e retomou o rumo da meta. O arqueiro e o defensor do time paraense ainda tentaram evitar o tento, sem sucesso.

Na segunda etapa, o Carajás, por necessitar de pelo menos o empate, se lançou ao ataque. O Vovô, mais comedido, soube administrar a partida e em nenhum momento sofreu grandes sustos. No fim, já próximo dos acréscimos, Lucas marcou o terceiro e decretou a vitória do time cearense.