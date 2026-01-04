Ceará acerta contratação do goleiro Jorge, do Grêmio, por empréstimo

Ceará acerta contratação do goleiro Jorge, do Grêmio, por empréstimoO arqueiro é natural de Santa Cruz do Sul (RS), e fez carreira em clubes menores do futebol gaúcho, como a equipe de sua cidade nata
O Ceará encaminhou a contratação do goleiro Jorge, do Grêmio. O atleta de 24 anos chega em um vínculo de empréstimo até o final da temporada e deve disputar posição com Bruno Ferreira, titular do Vovô nos dois últimos anos. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Leonardo Oliveira, da GZH, e confirmada pelo Esportes O POVO.
O arqueiro é natural de Santa Cruz do Sul (RS), e fez carreira em clubes menores do futebol gaúcho, como a equipe de sua cidade natal, o Avenida, São Borja, Glória, Gaúcho e Pelotas. O Alvinegro será somente a terceira experiência do camisa 1 longe do Rio Grande do Sul, uma vez que atuou por América de Teófilo Otoni-MG e Itabuna-BA.
Jorge foi contratado pelo Grêmio após boas exibições pelo Pelotas no Campeonato Gaúcho, mas, sem receber oportunidades no Tricolor, acabou não entrando em campo, sendo a terceira opção do Imortal, atrás de nomes como Tiago Volpi e Gabriel Grando. O jogador chegou a ser avaliado por Luis Castro, novo técnico gremista, mas acabou sendo negociado com o Vovô.
O arqueiro chega em um momento de insegurança por parte do dono da posição, Bruno Ferreira, que cometeu alguns erros na reta final da Série A e disputará posição também com Richard, que passou boa parte de 2025 lesionado e tenta recuperar sua titularidade em 2026.
Além dos nomes citados, em 2025, o Ceará utilizou embaixo das traves Keiller, que perdeu a vaga após um início ruim no estadual, e Fernando Miguel, que chegou a realizar boas partidas na primeira divisão, mas acabou sendo superado por Bruno Ferreira.
Ceará trabalha presencialmente desde o dia 2 de janeiro
Sob o comando do técnico Mozart Santos, o Ceará retomou as atividades presenciais na tarde da sexta-feira, 2, no CT de Porangabuçu. Após cinco dias de atividades realizadas de forma remota, o elenco alvinegro fez os primeiros trabalhos em campo com foco na temporada de 2026.
No período à distância, os atletas cumpriram uma programação elaborada pelo Centro de Saúde e Performance (Cesp). Conforme informou o clube, a rotina incluiu trabalhos de força, exercícios preventivos voltados à proteção das articulações e atividades aeróbicas, realizadas tanto nas residências dos jogadores quanto em academias próprias, do clube ou de condomínios.