Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará acerta contratação do goleiro Jorge, do Grêmio, por empréstimo

Ceará acerta contratação do goleiro Jorge, do Grêmio, por empréstimo

O arqueiro é natural de Santa Cruz do Sul (RS), e fez carreira em clubes menores do futebol gaúcho, como a equipe de sua cidade nata
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará encaminhou a contratação do goleiro Jorge, do Grêmio. O atleta de 24 anos chega em um vínculo de empréstimo até o final da temporada e deve disputar posição com Bruno Ferreira, titular do Vovô nos dois últimos anos. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Leonardo Oliveira, da GZH, e confirmada pelo Esportes O POVO.

O arqueiro é natural de Santa Cruz do Sul (RS), e fez carreira em clubes menores do futebol gaúcho, como a equipe de sua cidade natal, o Avenida, São Borja, Glória, Gaúcho e Pelotas. O Alvinegro será somente a terceira experiência do camisa 1 longe do Rio Grande do Sul, uma vez que atuou por América de Teófilo Otoni-MG e Itabuna-BA.

Jorge foi contratado pelo Grêmio após boas exibições pelo Pelotas no Campeonato Gaúcho, mas, sem receber oportunidades no Tricolor, acabou não entrando em campo, sendo a terceira opção do Imortal, atrás de nomes como Tiago Volpi e Gabriel Grando. O jogador chegou a ser avaliado por Luis Castro, novo técnico gremista, mas acabou sendo negociado com o Vovô.

Leia mais

O arqueiro chega em um momento de insegurança por parte do dono da posição, Bruno Ferreira, que cometeu alguns erros na reta final da Série A e disputará posição também com Richard, que passou boa parte de 2025 lesionado e tenta recuperar sua titularidade em 2026.

Além dos nomes citados, em 2025, o Ceará utilizou embaixo das traves Keiller, que perdeu a vaga após um início ruim no estadual, e Fernando Miguel, que chegou a realizar boas partidas na primeira divisão, mas acabou sendo superado por Bruno Ferreira.

(Com informações de Mateus Moura)

Ceará trabalha presencialmente desde o dia 2 de janeiro

Sob o comando do técnico Mozart Santos, o Ceará retomou as atividades presenciais na tarde da sexta-feira, 2, no CT de Porangabuçu. Após cinco dias de atividades realizadas de forma remota, o elenco alvinegro fez os primeiros trabalhos em campo com foco na temporada de 2026.

No período à distância, os atletas cumpriram uma programação elaborada pelo Centro de Saúde e Performance (Cesp). Conforme informou o clube, a rotina incluiu trabalhos de força, exercícios preventivos voltados à proteção das articulações e atividades aeróbicas, realizadas tanto nas residências dos jogadores quanto em academias próprias, do clube ou de condomínios.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar