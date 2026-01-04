Ceará acerta contratação do goleiro Jorge, do Grêmio, por empréstimo

Jorge sendo apresentado como goleiro do Grêmio / Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Ceará encaminhou a contratação do goleiro Jorge, do Grêmio. O atleta de 24 anos chega em um vínculo de empréstimo até o final da temporada e deve disputar posição com Bruno Ferreira, titular do Vovô nos dois últimos anos. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Leonardo Oliveira, da GZH, e confirmada pelo Esportes O POVO. O arqueiro é natural de Santa Cruz do Sul (RS), e fez carreira em clubes menores do futebol gaúcho, como a equipe de sua cidade natal, o Avenida, São Borja, Glória, Gaúcho e Pelotas. O Alvinegro será somente a terceira experiência do camisa 1 longe do Rio Grande do Sul, uma vez que atuou por América de Teófilo Otoni-MG e Itabuna-BA.