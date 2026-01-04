Ceará oficializa venda de Guilherme ao Goztepe, da Turquia, por quase R$ 9 milhões

Jogador disputou 17 partidas entre os profissionais do Vovô, recorte no qual anotou um gol e deu uma assistência

O Ceará oficializou, na tarde deste domingo, 4, a venda do atacante Guilherme ao Goztepe, da Turquia. O acordo prevê o pagamento de 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 8,9 milhões na cotação atual) pela aquisição de 85% dos direitos econômicos do jogador.

O jovem atacante, de 20 anos, se destacou no início de 2025 após boa participação na Copinha e passou a ganhar espaço no time principal do Vovô, então comandado pelo treinador Léo Condé. Ao todo, disputou 17 jogos entre os profissionais, recorte no qual anotou um gol e deu uma assistência.