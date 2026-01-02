Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Herbet Gonçalves renuncia e deixa cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Ceará

Herbet Gonçalves renuncia e deixa cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Ceará

Conforme informou o Vovô em comunicado no site oficial, a renúncia ocorre em razão da nomeação de Herbet para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho Deliberativo do Ceará recebeu, nesta sexta-feira, 2, a carta de renúncia de Herbet Gonçalves, que deixa oficialmente a presidência do órgão. No cargo desde maio de 2024, ele estava licenciado desde outubro de 2025, quando comunicou ao Conselho a necessidade de se afastar para tratar de assuntos institucionais alheios ao clube. Com isso, o então vice-presidente Marco Forti passou a exercer a função de forma interina.

Conforme informou o Vovô em comunicado no site oficial, a renúncia ocorre em razão da nomeação de Herbet para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, função incompatível com a permanência à frente do Conselho Deliberativo do clube.

Leia mais

Com a formalização da saída, Marco Forti assume a presidência de maneira efetiva. A nova composição da mesa diretora terá Castelo Camurça como primeiro vice-presidente e Joathan Machado como segundo vice-presidente.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar