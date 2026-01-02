Herbet Gonçalves renuncia e deixa cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Ceará

Conforme informou o Vovô em comunicado no site oficial, a renúncia ocorre em razão da nomeação de Herbet para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará

O Conselho Deliberativo do Ceará recebeu, nesta sexta-feira, 2, a carta de renúncia de Herbet Gonçalves, que deixa oficialmente a presidência do órgão. No cargo desde maio de 2024, ele estava licenciado desde outubro de 2025, quando comunicou ao Conselho a necessidade de se afastar para tratar de assuntos institucionais alheios ao clube. Com isso, o então vice-presidente Marco Forti passou a exercer a função de forma interina.

Conforme informou o Vovô em comunicado no site oficial, a renúncia ocorre em razão da nomeação de Herbet para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, função incompatível com a permanência à frente do Conselho Deliberativo do clube.