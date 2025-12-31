Acertado com o Mirassol, Willian Machado se despede do Ceará e elogia clube: "Privilégio"

No Leão Caipira, o defensor reencontrará o técnico Rafael Guanaes, com quem trabalhou no Operário-PR. A venda do jogador ao Mirassol foi noticiada com exclusividade pelo Esportes O POVO

Pilar defensivo do Ceará em 2025, o zagueiro Willian Machado se despediu do clube alvinegro na noite desta quarta-feira, 31. Através das redes sociais, o defensor elogiou o clube e a torcida, além de desejar sucesso ao Vovô. Conforme noticiado com exclusividade pelo Esportes O POVO, o jogador defenderá o Mirassol na próxima temporada.

"Obrigado Ceará. Momento de agradecer a esse clube tão importante na minha trajetória, clube que acreditou e confiou no meu trabalho, mesmo sem nunca ter jogado uma série A. Que privilégio honrar essa camisa, e viver cada jogo com essa torcida extraordinária! Momentos bons e outros nem tanto, porém, todos eles vividos de forma intensa e verdadeira. Desejo muito sucesso e vitórias ao clube na sequência, isso é o que todos do clube e toda nação alvinegra merecem", escreveu o atleta.