Vice-artilheiro do Ceará em 2025, Galeano se despede do clube: "Grande orgulho"

Vice-artilheiro do Ceará na temporada de 2025, Galeano se despediu do clube por meio de uma mensagem publicada em seu perfil no Instagram. No texto, o atacante lamenta o final de ano frustrante, marcado pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, mas exalta o Vovô e tudo o que o formou ao longo de 2025: torcida, elenco, comissão técnica, diretoria e staff.

“Lutamos até o fim e demos o nosso máximo, mas infelizmente não conseguimos terminar a temporada como queríamos. Neste momento difícil, só tenho palavras de agradecimento ao clube, à sua grande torcida, aos meus companheiros, à comissão técnica, à diretoria e a todo o staff pelo apoio durante o ano. O futebol é assim, mas sempre dá revanche. Digo adeus com muito aprendizado, boas lembranças e o grande orgulho de ter vestido o Manto Alvinegro. Bora Ceará! Tua glória é lutar!”, escreveu o paraguaio.