Ceará vê Vina com nível acima da média da Série B e mantém meia no elenco para 2026

Ceará vê Vina com nível acima da média da Série B e mantém meia no elenco para 2026O meio-campista tem contrato com o Vovô até o final do próximo ano e deve ser um dos principais nomes do clube na disputa da Segundona
O futuro de Vina no Ceará está definido: o camisa 29 seguirá no clube para a temporada de 2026, conforme apurou o Esportes O POVO. Embora tenha contrato até o final do próximo ano, existia uma indefinição sobre a permanência do meio-campista no clube, sobretudo pelo rebaixamento à segunda divisão. Em reunião, o jogador e a diretoria do Vovô entraram em comum acordo pela continuidade.
Ainda conforme apuração do Esportes O POVO, o departamento de futebol vê o atleta como um atleta de nível técnico acima da média para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que Mugni, que foi um dos meio-campistas a integrar o elenco de 2025 – e concorrente direto de posição com Vina –, está de saída do Alvinegro de Porangabuçu.
Com forte identificação com a torcida do Ceará, Vina retornou ao clube no segundo semestre deste ano para reforçar o plantel na Série A. Em sua chegada à capital cearense, o camisa 29 foi recepcionado com enorme festa no aeroporto, que ficou tomado por alvinegros. Dentro de campo, o jogador emplacou algumas boas atuações e ganhou moral com Léo Condé, ex-técnico do Vovô.
Apesar disso, o 2025 de Vina acabou ficando marcado negativamente por conta de um lance capital: expulsão contra o Internacional, logo nos primeiros minutos do jogo. O duelo, realizado na Arena Castelão – que contou com grande público na arquibancada –, era fundamental para a permanência do time cearense na elite nacional. Naquela ocasião, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 1.
Assim, diante do contexto complicado, potencializado pelo rebaixamento, criou-se uma indefinição sobre o futuro de Vina no Ceará. Em entrevista ao programa Esportes O POVO, João Paulo Silva, presidente do clube, defendeu abertamente o jogador e expressou o desejo pela continuidade, embora fosse algo que também dependesse do desejo do camisa 29.
"Eu sei do sentimento que ele tem pelo Ceará e do profissional que é. Acho que aquilo (expulsão contra o Inter) ali mexeu um pouco com ele, no sentido de ter sido muito criticado. Mas não podemos colocar a culpa nele. O Vina tem uma história no Ceará e temos que respeitar isso. O Vina, para mim, tem uma importância muito grande e tem meu apoio. Ele tem contrato com o Ceará até o final de 2026. Não sei qual o desejo dele, e precisamos conversar", comentou o mandatário no dia 9 de dezembro.