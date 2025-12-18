Ceará vê Vina com nível acima da média da Série B e mantém meia no elenco para 2026

Vina vem ganhando minutos no Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

O futuro de Vina no Ceará está definido: o camisa 29 seguirá no clube para a temporada de 2026, conforme apurou o Esportes O POVO. Embora tenha contrato até o final do próximo ano, existia uma indefinição sobre a permanência do meio-campista no clube, sobretudo pelo rebaixamento à segunda divisão. Em reunião, o jogador e a diretoria do Vovô entraram em comum acordo pela continuidade. Ainda conforme apuração do Esportes O POVO, o departamento de futebol vê o atleta como um atleta de nível técnico acima da média para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que Mugni, que foi um dos meio-campistas a integrar o elenco de 2025 – e concorrente direto de posição com Vina –, está de saída do Alvinegro de Porangabuçu.