Mugni fica perto de acerto com Mirassol e não deve ficar no Ceará para 2026

Conforme apuração, o atleta vê com bons olhos a ida para o clube paulista e a tendência é de que as partes cheguem em um acordo nos próximos dias

O meio-campista Lucas Mugni não deve ficar no Ceará para a temporada de 2026. O jogador de 33 anos tem conversas avançadas com o Mirassol, que vai disputar Série A e Libertadores da América no próximo ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO, que apurou mais detalhes.

Conforme apuração, o atleta vê com bons olhos a ida para o clube paulista e a tendência é de que as partes cheguem em um acordo nos próximos dias. O Vovô, por sua vez, tinha a intenção de permanecer com o camisa 10 no elenco, mas houve um "desgaste" entre departamento de futebol e o estafe do atleta por conta da "novela" na negociação de uma renovação contratual. Com isso, o clube de Porangabuçu optou por deixar o caminho "livre" para o argentino.