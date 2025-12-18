Mugni fica perto de acerto com Mirassol e não deve ficar no Ceará para 2026

Mugni fica perto de acerto com Mirassol e não deve ficar no Ceará para 2026Conforme apuração, o atleta vê com bons olhos a ida para o clube paulista e a tendência é de que as partes cheguem em um acordo nos próximos dias
O meio-campista Lucas Mugni não deve ficar no Ceará para a temporada de 2026. O jogador de 33 anos tem conversas avançadas com o Mirassol, que vai disputar Série A e Libertadores da América no próximo ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO, que apurou mais detalhes.
Conforme apuração, o atleta vê com bons olhos a ida para o clube paulista e a tendência é de que as partes cheguem em um acordo nos próximos dias. O Vovô, por sua vez, tinha a intenção de permanecer com o camisa 10 no elenco, mas houve um "desgaste" entre departamento de futebol e o estafe do atleta por conta da "novela" na negociação de uma renovação contratual. Com isso, o clube de Porangabuçu optou por deixar o caminho "livre" para o argentino.
Leia mais
Desde 2014 no Ceará, Mugni disputou 97 jogos com a camisa alvinegra , marcando sete gols e distribuindo 20 assistências. No clube, foi peça importante nos dois títulos do Campeonato Cearense (2023 e 2024) e no acesso da equipe à Série A em 2024. Além do Vovô, ele defendeu Bahia, Flamengo, Sport, Lanús-ARG, Colón-ARG e outros clubes na carreira.
Sem Mugni, o Alvinegro de Porangabuçu agora tem dois jogadores sob contrato para a posição: Matheus Araújo e Vina. Este último, apesar de ter vínculo, ainda não tem permanência definida no plantel para 2026, conforme apurou o Esportes O POVO.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente