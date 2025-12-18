Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará avalia contratação do lateral Zeca após indicação de Mozart

Alvinegro de Porangabuçu ainda debate o nome do atleta de 31 anos, que pode jogar nas duas laterais: direita e esquerda. Ele não renovou com o Coritiba para 2026
João Pedro Oliveira Autor
O lateral Zeca entrou no radar do Ceará após indicação do técnico Mozart, conforme apurou o Esportes O POVO. Homem de confiança do comandante no Mirassol e no Coritiba, o jogador não renovou com o Coxa para a temporada de 2026 e está livre no mercado desde então.

Internamente, a cúpula alvinegra ainda debate o nome do atleta de 31 anos, que pode jogar nas duas laterais: direita e esquerda. Neste ano, ele disputou 33 partidas com a camisa do Coritiba, contribuindo com uma assistência. Lá, foi campeão da Série B com Mozart — no Alviverde, porém, não foi titular absoluto.

Em 2024, no Mirassol, ele também trabalhou com o novo treinador do Vovô. Ao todo, foram 23 jogos defendendo o time paulista, que conquistou o acesso à Série A naquela temporada. Além de Coritiba e Mirassol, Zeca vestiu as camisas de clubes como Internacional, Santos e Vitória na carreira. 

De olho em montar um elenco competitivo para a Série B de 2026, o Ceará busca opções no mercado. Para as laterais, o Alvinegro tem apenas Rafael Ramos sob contrato, visto que os vínculos com Fabiano Souza, Matheus Bahia e Nicolas chegaram ao fim. 

Com Lucas Mota

