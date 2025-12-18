Ceará avalia contratação do lateral Zeca após indicação de Mozart

Alvinegro de Porangabuçu ainda debate o nome do atleta de 31 anos, que pode jogar nas duas laterais: direita e esquerda. Ele não renovou com o Coritiba para 2026

O lateral Zeca entrou no radar do Ceará após indicação do técnico Mozart, conforme apurou o Esportes O POVO. Homem de confiança do comandante no Mirassol e no Coritiba, o jogador não renovou com o Coxa para a temporada de 2026 e está livre no mercado desde então.

Internamente, a cúpula alvinegra ainda debate o nome do atleta de 31 anos, que pode jogar nas duas laterais: direita e esquerda. Neste ano, ele disputou 33 partidas com a camisa do Coritiba, contribuindo com uma assistência. Lá, foi campeão da Série B com Mozart — no Alviverde, porém, não foi titular absoluto.