Em fim de contrato, Lourenço não seguirá no Ceará para a temporada de 2026

Em fim de contrato, Lourenço não seguirá no Ceará para a temporada de 2026O meio-campista tem negociações avançadas com o Goiás, que será adversário do Vovô na disputa da Série B da próxima temporada
Em meio ao processo de reformulação para a temporada de 2026, o Ceará optou por não avançar nas negociações para renovar com o meio-campista Lourenço, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador tinha vínculo contratual até o final desta temporada e não seguirá no Alvinegro de Porangabuçu.
Lourenço chegou ao Vovô em 2024 e foi peça importante ao longo daquele ano, sendo titular e protagonista do meio-campo. Foram 44 jogos na temporada passada, com seis gols marcados e quatro assistências, além do título do Campeonato Cearense e do acesso à Série A do Brasileirão.
Em 2025, Lourenço oscilou entre a titularidade e o banco de reservas. Na Série A, o meio-campista perdeu espaço no time principal, sobretudo com a ótima fase de Dieguinho e, posteriormente, de Zanocelo. Ainda assim, participou de 54 jogos, período em que somou três gols, três assistências e a conquista do bicampeonato estadual.
Destino de Lourenço deve ser o Goiás
A tendência é que Lourenço acerte com um rival do Ceará na disputa da Série B em 2026: o Goiás. De acordo com informações do jornalista Lucas Rossafa, da Jovem Pan, o Esmeraldino apresentou uma proposta oficial e avançou na contratação do meio-campista de 28 anos. Vale ressaltar que o time goiano fechou com o lateral Nicolas, que também defendeu o Vovô em 2025.
Números de Lourenço pelo Ceará (2024 - 2025)
- Jogos: 98
- Gols: 9
- Assistências: 7
- Títulos: Campeonato Cearense (2024 e 2025)