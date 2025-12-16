Em fim de contrato, Lourenço não seguirá no Ceará para a temporada de 2026

O meio-campista tem negociações avançadas com o Goiás, que será adversário do Vovô na disputa da Série B da próxima temporada

Em meio ao processo de reformulação para a temporada de 2026, o Ceará optou por não avançar nas negociações para renovar com o meio-campista Lourenço, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador tinha vínculo contratual até o final desta temporada e não seguirá no Alvinegro de Porangabuçu.

Lourenço chegou ao Vovô em 2024 e foi peça importante ao longo daquele ano, sendo titular e protagonista do meio-campo. Foram 44 jogos na temporada passada, com seis gols marcados e quatro assistências, além do título do Campeonato Cearense e do acesso à Série A do Brasileirão.