Bruno Cortez deixa o comando do sub-15 do Ceará após uma temporada e quatro títulos

O carioca teve uma passagem vitoriosa pela base alvinegra em seu primeiro trabalho como técnico, marcada por títulos e bom desempenho em campo
O técnico Bruno Cortez não seguirá trabalhando nas categorias de base do Ceará na temporada de 2026. O comandante, que esteve à frente do sub-15 do Alvinegro de Porangabuçu neste ano, se despediu do clube e vai assumir um novo projeto no Grêmio.

Cortez viveu sua primeira experiência como treinador no Ceará e teve um desempenho positivo ao longo de 2025. Com o sub-15 do Vovô, o carioca conquistou três títulos: o Campeonato Cearense, a Liga Ceará e a Copa Brasileirinho.

Além disso, ele também atuou como auxiliar técnico do sub-14, categoria em que, junto ao treinador Rafael Nascimento, venceu a Copa Nordestinho, competição organizada pelo Retrô/PE, em maio deste ano — totalizando, assim, quatro taças na base do Vovô.

“O Mais Querido agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade da carreira como treinador. O clube ainda avalia quem assumirá o comando técnico da equipe após a saída do treinador”, publicou o Ceará em comunicado oficial.

