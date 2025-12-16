Bruno Cortez deixa o comando do sub-15 do Ceará após uma temporada e quatro títulos

O carioca teve uma passagem vitoriosa pela base alvinegra em seu primeiro trabalho como técnico, marcada por títulos e bom desempenho em campo

O técnico Bruno Cortez não seguirá trabalhando nas categorias de base do Ceará na temporada de 2026. O comandante, que esteve à frente do sub-15 do Alvinegro de Porangabuçu neste ano, se despediu do clube e vai assumir um novo projeto no Grêmio.

Cortez viveu sua primeira experiência como treinador no Ceará e teve um desempenho positivo ao longo de 2025. Com o sub-15 do Vovô, o carioca conquistou três títulos: o Campeonato Cearense, a Liga Ceará e a Copa Brasileirinho.