Mozart assume o Ceará com discurso de "resgate" e construção de "ambiente vencedor"

Anunciado oficialmente como novo técnico do Ceará para a temporada 2026, Mozart Santos chega a Porangabuçu com um discurso que reflete o momento do clube e o desafio que terá pela frente

Em sua primeira manifestação após o anúncio, Mozart afirmou, em entrevista ao site oficial do clube, que chega motivado e confiante no projeto apresentado pela diretoria.

O Ceará oficializou, nessa sexta-feira, 12, a contratação de Mozart Santos como técnico para a temporada 2026 . Campeão da Série B pelo Coritiba e responsável por campanhas de acesso recentes no futebol brasileiro, o treinador assume o comando alvinegro com a missão de liderar a reestruturação do clube após a queda e recolocar o Vovô na elite.

“Quero agradecer de coração ao torcedor do Vozão e à diretoria pela confiança em um projeto de resgate do Ceará. Chego com energia total, convicção e a certeza de que temos condições de fazer algo grande”, afirmou. Segundo o técnico, o objetivo interno passa pela construção de um ambiente competitivo, pautado em dedicação, desempenho e resultados. “Nossa missão é construir um ambiente vencedor e trazer o torcedor para ser o nosso diferencial”, completou.

A fala do novo comandante dialoga com o momento vivido pelo Ceará e com o perfil construído por Mozart ao longo da carreira. Identificado com projetos de reconstrução, o treinador chega a Porangabuçu credenciado pelos resultados recentes, especialmente os acessos consecutivos conquistados nas duas últimas temporadas. Em 2024, levou o Mirassol à Série A como vice-campeão da Série B. No ano seguinte, repetiu o feito com o Coritiba, clube onde também construiu parte significativa de sua trajetória profissional.

Antes de se consolidar como treinador, Mozart acumulou vasta experiência como jogador. Revelado pelo Coritiba, atuou como volante e foi promovido ao time profissional ainda jovem, conquistando o Campeonato Paranaense. Posteriormente, defendeu o Flamengo, onde também levantou um título estadual, além de integrar a seleção brasileira sub-23. Em 2000, fez parte do elenco que disputou os Jogos Olímpicos de Sydney, atuando ao lado de nomes como Ronaldinho Gaúcho e Alex.

No Alvinegro, o desafio será liderar um processo de retomada em uma temporada marcada por múltiplas competições. Além da Série B, o treinador comandará o Vovô no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.