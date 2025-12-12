Ceará oficializa contratação de Mozart como técnico para temporada de 2026

Ceará oficializa contratação de Mozart como técnico para temporada de 2026Com contrato de um ano, o novo comandante alvinegro chega com a missão de montar o elenco visando a próxima temporada
O Ceará oficializou a contratação do técnico Mozart para a próxima temporada. Na noite desta sexta-feira, 12, o clube anunciou a chegada do comandante, que terá a missão de recolocar o Vovô na elite do futebol brasileiro. Ele assinou contrato com o time alvinegro até o fim da Série B de 2026.
Prioridade do Alvinegro de Porangabuçu desde a saída de Léo Condé na quarta-feira, 10, o treinador de 46 anos chega com bom currículo recente. Em 2024, ele conquistou o acesso à Série A com o Mirassol. Já neste ano, foi campeão da Segundona com o Coritiba.
Conforme antecipou o Esportes O POVO, Mozart encaixou no perfil procurado pela diretoria alvinegra: um treinador com experiência na Série B e que tenha boa gestão de grupo. Além dele, nomes como Fábio Carille e Thiago Carpini, que acabou acertando com o rival, foram consultados.
Com contrato de um ano, o novo comandante alvinegro chega com a missão de montar o elenco visando 2026. Na temporada, o clube disputará Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série B, principal competição do calendário.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente