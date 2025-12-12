Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará oficializa contratação de Mozart como técnico para temporada de 2026

Com contrato de um ano, o novo comandante alvinegro chega com a missão de montar o elenco visando a próxima temporada
O Ceará oficializou a contratação do técnico Mozart para a próxima temporada. Na noite desta sexta-feira, 12, o clube anunciou a chegada do comandante, que terá a missão de recolocar o Vovô na elite do futebol brasileiro. Ele assinou contrato com o time alvinegro até o fim da Série B de 2026.

Prioridade do Alvinegro de Porangabuçu desde a saída de Léo Condé na quarta-feira, 10, o treinador de 46 anos chega com bom currículo recente. Em 2024, ele conquistou o acesso à Série A com o Mirassol. Já neste ano, foi campeão da Segundona com o Coritiba.

Conforme antecipou o Esportes O POVO, Mozart encaixou no perfil procurado pela diretoria alvinegra: um treinador com experiência na Série B e que tenha boa gestão de grupo. Além dele, nomes como Fábio Carille e Thiago Carpini, que acabou acertando com o rival, foram consultados.

Com contrato de um ano, o novo comandante alvinegro chega com a missão de montar o elenco visando 2026. Na temporada, o clube disputará Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série B, principal competição do calendário.

