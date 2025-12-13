Quem é Mozart? Conheça a trajetória do técnico antes de chegar ao Ceará

Mozart Santos é o treinador do Coritiba / Crédito: Divulgação / Coritiba

Encaminhando a reestruturação para a disputa da Série B de 2026, o Ceará definiu o nome que comandará a equipe na próxima temporada. Mozart Santos é o novo técnico alvinegro e chega com a missão clara de recolocar o clube na elite do futebol brasileiro. Aliás, a escolha da diretoria alvinegra por ele dialoga diretamente com o objetivo do Vovô. Atual campeão da Série B pelo Coritiba, o treinador soma dois acessos consecutivos — em 2024, levou o Mirassol à Série A como vice-campeão da Segundona. Antes de construir um currículo consistente à beira do gramado, Mozart acumulou experiência dentro de campo, atuando como jogador, mais precisamente como volante. Revelado pelo Coritiba, ele foi promovido ao time profissional em 1999, aos 19 anos, e logo conquistou o Campeonato Paranaense. Na temporada seguinte, transferiu-se para o Flamengo e, apesar da curta passagem pela Gávea, conquistou o título estadual.

Ceará vai para o sexto técnico da gestão João Paulo Silva; veja números Surgindo com um início promissor, Mozart também atuou na seleção brasileira e teve passagens pela equipe sub-23, onde chamou a atenção do então técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele atuou ao lado de jogadores como Ronaldinho Gaúcho e Alex, e integrou a equipe canarinha nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, encerrada com a eliminação para Camarões, por 2 a 1, nas quartas de final. Logo surgiu a oportunidade de atuar no Velho Continente, e o primeiro destino de Mozart foi o Reggina, clube do sul da Itália, no qual permaneceu por cinco temporadas e construiu uma passagem marcante. Ele chegou com a missão de substituir Andrea Pirlo e conseguiu corresponder. Com atuações seguras, conquistou o carinho da torcida e alcançou status de ídolo no time do sul italiano. Em 2005, deixou a Itália e seguiu para a Rússia, onde defendeu o Spartak Moscou até 2009. Após sofrer uma grave lesão, retornou ao Brasil depois de quase uma década fora do país, para uma breve passagem pelo Palmeiras. A ida ao Porco, aliás, ocorreu a pedido de Luxemburgo, seu ex-treinador na seleção olímpica.

No mesmo ano, sem conseguir se firmar no Alviverde, voltou à Itália para atuar pelo Livorno na temporada 2009/10. Convivendo com problemas físicos e lesões, Mozart então optou por encerrar a carreira ao fim daquela temporada. A transição para os gramados começou em 2013, com trabalhos no Canoinhas e no Jaraguá, em Santa Catarina. Entre 2014 e 2015,ele retornou ao Reggina para integrar a comissão técnica; mais tarde, ele obteve licença para comandar equipess da Série C italiana, mas foi no Coritiba que consolidou sua trajetória, permanecendo no clube até 2020. Ainda em 2020, Mozart assumiu um time da Série B pela primeira vez, ao deixar o Paraná e seguir para Alagoas, onde comandou o CSA. Logo em seu primeiro ano, ficou muito perto do acesso à Série A, já que o clube terminou a competição na 5ª colocação. Em 2021, novamente bateu na trave, com o 6º lugar.