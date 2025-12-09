Ceará tem 16 jogadores do elenco com contrato para 2026; veja lista

A lista conta com dois dos principais destaques do time na temporada: Willian Machado e Dieguinho. Ambos, porém, devem sofrer grande assédio de outros clubes no mercado da bola

Ao todo, 16 jogadores do plantel rebaixado possuem contrato para 2026 ou além disso: os goleiros Richard e Bruno Ferreira; os zagueiros Marllon, Éder e Willian Machado; o lateral-direito Rafael Ramos; os volantes Dieguinho, Richardson e Lucas Lima; os meias Vina e Matheus Araújo; os atacantes Pedro Henrique, Fernandinho, Lucca e Guilherme.

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará tem um número considerável de jogadores que fizeram parte do elenco deste ano com contrato para 2026. Diante do novo cenário proporcionado por uma queda de divisão, o departamento de futebol do Vovô terá que fazer avaliações internas em meio a necessidade de reformulação.

A maioria dos citados não foi unanimidade nesta temporada, nem para Condé, nem para boa parte dos torcedores. Com o rebaixamento, criou-se ainda um desgaste. Vina, por exemplo, contratado no segundo semestre e recebido com festa no aeroporto, ficou marcado negativamente. João Paulo Silva, presidente do Ceará, defendeu o meia em entrevista ao programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN.

“Eu sei do sentimento que ele tem pelo Ceará e do profissional que é. Acho que aquilo (expulsão contra o Inter) ali mexeu um pouco com ele, no sentido de ter sido muito criticado. Mas não podemos colocar a culpa nele. O Vina tem uma história no Ceará e temos que respeitar isso. O Vina, para mim, tem uma importância muito grande e tem meu apoio. Ele tem contrato com o Ceará até o final de 2026. Não sei qual o desejo dele, precisamos conversar”, disse.



Dos 15 jogadores com vínculo contratual, Willian Machado e Dieguinho, consistentes e destaques durante toda a temporada, são os que terminam 2025 com maior visibilidade positiva. Os dois, inclusive, devem ter grande assédio do mercado da bola – se negociados, o Vovô embolsará uma compensação financeira interessante.

