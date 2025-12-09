Ceará tem 16 jogadores do elenco com contrato para 2026; veja lista

Ceará tem 16 jogadores do elenco com contrato para 2026; veja listaA lista conta com dois dos principais destaques do time na temporada: Willian Machado e Dieguinho. Ambos, porém, devem sofrer grande assédio de outros clubes no mercado da bola
Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará tem um número considerável de jogadores que fizeram parte do elenco deste ano com contrato para 2026. Diante do novo cenário proporcionado por uma queda de divisão, o departamento de futebol do Vovô terá que fazer avaliações internas em meio a necessidade de reformulação.
Ao todo, 16 jogadores do plantel rebaixado possuem contrato para 2026 ou além disso: os goleiros Richard e Bruno Ferreira; os zagueiros Marllon, Éder e Willian Machado; o lateral-direito Rafael Ramos; os volantes Dieguinho, Richardson e Lucas Lima; os meias Vina e Matheus Araújo; os atacantes Pedro Henrique, Fernandinho, Lucca e Guilherme.
A maioria dos citados não foi unanimidade nesta temporada, nem para Condé, nem para boa parte dos torcedores. Com o rebaixamento, criou-se ainda um desgaste. Vina, por exemplo, contratado no segundo semestre e recebido com festa no aeroporto, ficou marcado negativamente. João Paulo Silva, presidente do Ceará, defendeu o meia em entrevista ao programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN.
Leia mais
“Eu sei do sentimento que ele tem pelo Ceará e do profissional que é. Acho que aquilo (expulsão contra o Inter) ali mexeu um pouco com ele, no sentido de ter sido muito criticado. Mas não podemos colocar a culpa nele. O Vina tem uma história no Ceará e temos que respeitar isso. O Vina, para mim, tem uma importância muito grande e tem meu apoio. Ele tem contrato com o Ceará até o final de 2026. Não sei qual o desejo dele, precisamos conversar”, disse.
Dos 15 jogadores com vínculo contratual, Willian Machado e Dieguinho, consistentes e destaques durante toda a temporada, são os que terminam 2025 com maior visibilidade positiva. Os dois, inclusive, devem ter grande assédio do mercado da bola – se negociados, o Vovô embolsará uma compensação financeira interessante.
Financeiramente, a queda para a segunda divisão causa um considerável impacto negativo. Atletas como Galeano, Matheus Bahia e Fabiano, que foram citados abertamente por dirigentes do Ceará como peças que seriam compradas, não vão permanecer. Outro, como Pedro Raul, artilheiro do clube, também não fica.
Jogadores do Ceará com contrato para 2026 (ou além)
Goleiros
- Richard
- Bruno Ferreira
Laterais
- Rafael Ramos
Zagueiros
- Marllon
- Éder
- Willian Machado
Volantes
- Dieguinho
- Richardson
- Lucas Lima
Meias
- Vina
- Matheus Araújo
Atacantes
- Lucca
- Pedro Henrique
- Fernandinho
- Guilherme