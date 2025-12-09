Presidente do Ceará defende Vina e terá conversa sobre futuro: "Não sei qual o desejo dele"O mandatário alvinegro destacou que não se pode colocar a responsabilidade do rebaixamento na conta de ninguém, principalmente na do meio-campista
Em entrevista ao programa Esportes O POVO, desta terça-feira, 9, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, saiu em defesa de Vina, que passou a ser alvo de protestos de parte dos torcedores do clube após o rebaixamento para a segunda divisão nacional. O mandatário enfatizou que a responsabilidade pela queda não pode ser colocada somente nas costas do meio-campista.
Recebido com enorme festa da torcida no aeroporto, Vina foi contratado para atuar no segundo semestre da temporada de 2025. Apesar de ter tido um período como titular da equipe, o jogador ficou marcado negativamente após ser expulso aos três minutos de jogo contra o Internacional, na Arena Castelão, duelo que era fundamental para o Alvinegro na tabela.
“A gente não pode colocar a responsabilidade do rebaixamento na conta de ninguém e, principalmente, na do Vina. Eu sei que ele não fez aquele ato de forma irresponsável. Aquilo, para mim, foi um excesso de vontade. Ele pode ter errado, mas eu sei que não foi porque ele quis prejudicar”, disse João Paulo Silva.
Leia mais
Ainda sobre o camisa 29, o dirigente disse que sabe do “sentimento” que ele tem pelo Ceará e do “profissional” que é no dia a dia do clube. O mandatário destacou que Vina tem uma “história” no Vovô e reforçou seu apoio ao atleta. Apesar disso, João Paulo Silva não confirmou se o meia, que tem contrato até o fim de 2026, seguirá.
“Eu sei do sentimento que ele tem pelo Ceará e do profissional que é. Acho que aquilo (expulsão contra o Inter) ali mexeu um pouco com ele, no sentido de ter sido muito criticado. Mas não podemos colocar a culpa nele. O Vina tem uma história no Ceará e temos que respeitar isso. O Vina, para mim, tem uma importância muito grande e tem meu apoio. Ele tem contrato com o Ceará até o final de 2026. Não sei qual o desejo dele, e precisamos conversar”, comentou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente