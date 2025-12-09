Presidente do Ceará defende Vina e terá conversa sobre futuro: "Não sei qual o desejo dele"

Fortaleza, CE, BR 06.08.25 - Apresentação do Jogador Vina no Ceará Sporting Club (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Em entrevista ao programa Esportes O POVO, desta terça-feira, 9, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, saiu em defesa de Vina, que passou a ser alvo de protestos de parte dos torcedores do clube após o rebaixamento para a segunda divisão nacional. O mandatário enfatizou que a responsabilidade pela queda não pode ser colocada somente nas costas do meio-campista. Recebido com enorme festa da torcida no aeroporto, Vina foi contratado para atuar no segundo semestre da temporada de 2025. Apesar de ter tido um período como titular da equipe, o jogador ficou marcado negativamente após ser expulso aos três minutos de jogo contra o Internacional, na Arena Castelão, duelo que era fundamental para o Alvinegro na tabela.