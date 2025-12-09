Presidente do Ceará vê peso de "equilíbrio emocional" em rebaixamento para a Série B

João Paulo concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO nesta terça-feira, 9 / Crédito: Samuel Setubal

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, lamentou o rebaixamento do Alvinegro. Em entrevista ao programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 9, o dirigente do Vovô falou sobre o regresso à Segundona e também comentou o que, em seu ponto de vista, poderia ter sido um diferencial para que o escrete de Porangabuçu tivesse permanecido na elite do futebol nacional. “Não era o que queríamos que acontecesse. Até então, fazíamos um Brasileirão muito regular, mas, infelizmente, faltou um detalhe na reta final […] Acho que faltou um pouco de equilíbrio emocional para tentarmos segurar os resultados”, disse João Paulo.