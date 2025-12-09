Gabriel Lacerda deixa Ceará após rebaixamento e acerta com o Londrina

Gabriel Lacerda é anunciado pelo Londrina / Crédito: Reprodução/Londrina EC

O zagueiro Gabriel Lacerda foi anunciado oficialmente como reforço do Londrina para a temporada 2026. Com isso, o defensor é o primeiro atleta a deixar o elenco do Ceará após o rebaixamento do Alvinegro. O atleta foi confirmado pelo clube paranaense na tarde desta terça-feira, 9, com contrato definitivo até o fim da próxima temporada. É válido lembrar que, apesar de fazer parte do grupo que foi rebaixado para a segunda divisão, Lacerda não disputou nenhuma partida pelo Alvinegro no ano, sendo relacionado para somente nove jogos em 2025. Isto ocorreu, em grande parte, por uma lesão sofrida em agosto de 2024, que o deixou fora de combate por nove meses.

A última partida oficial do zagueiro aconteceu no dia 18 de março de 2024, enquanto ainda era atleta do Sidney FC, da Austrália. O jogo em questão foi o empate em 0 a 0 com o Central Coast, pelo jogo de volta do Campeonato Australiano. Após o duelo, o contrato de empréstimo do atleta com o clube oceânico foi encerrado e ele retornou ao Vovô. Antes de chegar ao Ceará, Gabriel Lacerda passou pelas categorias de base do Palmeiras e do Figueirense e desembarcou em Porangabuçu em 2019. Em seu primeiro, se destacou no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e na Taça Fares Lopes para receber as primeiras chances no time principal em 2020.