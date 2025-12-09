Gabriel Lacerda deixa Ceará após rebaixamento e acerta com o Londrina

Gabriel Lacerda deixa Ceará após rebaixamento e acerta com o LondrinaÉ válido lembrar que, apesar de fazer parte do grupo que foi rebaixado para a segunda divisão, Lacerda não disputou nenhuma partida pelo Alvinegro no ano
O zagueiro Gabriel Lacerda foi anunciado oficialmente como reforço do Londrina para a temporada 2026. Com isso, o defensor é o primeiro atleta a deixar o elenco do Ceará após o rebaixamento do Alvinegro. O atleta foi confirmado pelo clube paranaense na tarde desta terça-feira, 9, com contrato definitivo até o fim da próxima temporada.
É válido lembrar que, apesar de fazer parte do grupo que foi rebaixado para a segunda divisão, Lacerda não disputou nenhuma partida pelo Alvinegro no ano, sendo relacionado para somente nove jogos em 2025. Isto ocorreu, em grande parte, por uma lesão sofrida em agosto de 2024, que o deixou fora de combate por nove meses.
A última partida oficial do zagueiro aconteceu no dia 18 de março de 2024, enquanto ainda era atleta do Sidney FC, da Austrália. O jogo em questão foi o empate em 0 a 0 com o Central Coast, pelo jogo de volta do Campeonato Australiano. Após o duelo, o contrato de empréstimo do atleta com o clube oceânico foi encerrado e ele retornou ao Vovô.
Antes de chegar ao Ceará, Gabriel Lacerda passou pelas categorias de base do Palmeiras e do Figueirense e desembarcou em Porangabuçu em 2019. Em seu primeiro, se destacou no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e na Taça Fares Lopes para receber as primeiras chances no time principal em 2020.
Entre 2021 e 2022, o defensor viveu sua melhor fase com a camisa do Vovô. Sendo reserva imediato nas ausências de Luiz Otávio e Messias, ganhou respaldo de técnicos como Guto Ferreira, Tiago Nunes e Dorival Júnior. Neste recorte, disputou 65 partidas e marcou quatro gols.
Após o rebaixamento do Alvinegro em 2022, somado a atuações irregulares na Série B de 2023, o zagueiro acabou perdendo espaço e não atuou mais pela equipe cearense. Vale lembrar que além de Gabriel Lacerda, outros nomes devem ser dispensados visando a redução da folha salarial.
Presidente do Ceará comenta sobre emocional do time na reta final da Série A
O presidente do Ceará, João Paulo Silva, lamentou o rebaixamento do Alvinegro. Em entrevista ao programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 9, o dirigente do Vovô falou sobre o regresso à Segundona e também comentou o que, em seu ponto de vista, maior equilíbrio emocional poderia ter sido um diferencial para que o escrete de Porangabuçu tivesse permanecido na elite do futebol nacional.
"Não era o que queríamos que acontecesse. Até então, fazíamos um Brasileirão muito regular, mas, infelizmente, faltou um detalhe na reta final […] Acho que faltou um pouco de equilíbrio emocional para tentarmos segurar os resultados", disse João Paulo.
"Lógico que tivemos uma sequência difícil, onde estávamos com nossa permanência, praticamente, na mão. Nos últimos cinco jogos, dos 15 pontos a disputar, precisávamos de dois, mas só fizemos um. Infelizmente não conseguimos pontuar no jogo contra o Internacional, e ali foi uma virada de chave. Então acho que faltou um pouco de emocional nosso para segurar o resultado", prosseguiu.