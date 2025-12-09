Presidente do Ceará admite que permanência de Condé "não está definida" após rebaixamento

João Paulo participou do Esportes O POVO desta terça-feira, 9 / Crédito: Samuel Setubal

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, falou sobre a continuidade do trabalho de Léo Condé no Alvinegro após o rebaixamento do Vovô para a Série B da próxima temporada — sacramentado no último domingo, 7. Em entrevista ao programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 9, o dirigente do Vovô comentou sobre o trabalho do técnico mineiro nesta temporada e revelou que ainda conversará com Condé para definir qual será a sequência da relação entre clube e treinador.