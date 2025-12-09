Presidente do Ceará admite que permanência de Condé "não está definida" após rebaixamento

Presidente do Ceará admite que permanência de Condé "não está definida" após rebaixamentoEm entrevista ao programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 9, João Paulo Silva falou sobre a continuidade de Condé no Vovô
O presidente do Ceará, João Paulo Silva, falou sobre a continuidade do trabalho de Léo Condé no Alvinegro após o rebaixamento do Vovô para a Série B da próxima temporada — sacramentado no último domingo, 7.
Em entrevista ao programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 9, o dirigente do Vovô comentou sobre o trabalho do técnico mineiro nesta temporada e revelou que ainda conversará com Condé para definir qual será a sequência da relação entre clube e treinador.
“Não está definida a permanência dele (Condé). Tenho que conversar ainda com ele, para saber também a vontade dele, se existe o desejo em continuar. Não sei se ele já recebeu outras propostas. Mas, vou ter a dignidade de primeiro conversar com ele, para entender seu pensamento, se tem expectativa, clima, para definirmos a permanência dele ou não”, revelou João Paulo.
Condé chegou ao Ceará em junho de 2024. Sob o comando do Vovô, ele conquistou o acesso à Série A deste ano e o campeonato Cearense.
Além dessas conquistas, o comandante Alvinegro teve, por mais da metade deste Brasileirão, uma campanha sólida na elite do futebol nacional. Para João Paulo, tais feitos devem ser considerados para avaliar uma possível permanência de Condé.
"Ele é um treinador que está com a gente a mais de um ano. Conseguiu nos dar um acesso, o bi-campeonato estadual. No recorte do ano, até o fim de outubro, o Ceará estava muito bem […] Todo mundo está indignado com o rebaixamento, mas não posso desvalorizar o trabalho que foi feito", concluiu o presidente do Vovô.