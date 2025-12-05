Willian Machado projeta "final" do Ceará contra o Palmeiras: "Não temos mais margem"Defensor alvinegro concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 5, no CT de Porangabuçu. Vovô recebe o Palmeiras no domingo, 7, pela 38ª rodada da Série A
Capitão do Ceará, o zagueiro Willian Machado concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 5, no CT de Porangabuçu. Na oportunidade, o defensor avaliou a reta final de Série A da equipe alvinegra e classificou o duelo contra o Palmeiras, no domingo, 7, como uma "final".
"Acontecem inúmeras situações que acabam fugindo do nosso controle. Tínhamos grande expectativa para o jogo contra o Internacional, assim como no do Cruzeiro. Infelizmente, os resultados não vieram. Cada jogo tem uma particularidade. Temos um lastro de jogos contra o Palmeiras, jogamos três vezes e fizemos bons jogos. A gente tem que se apegar nisso. Temos que canalizar pensamentos positivos, não é o momento de se lamentar. Estamos na nossa casa, ao lado do nosso torcedor, que vai fazer seu papel como sempre faz. Vai ser uma atmosfera muito boa para a gente desenvolver. É uma final para nós, estamos tratando assim", disse.
Na sequência, o camisa 23 do Vovô ressaltou o bom desempenho do time nas rodadas passadas, apesar dos tropeços. Para ele, o grupo tem que estar "mobilizado" para alcançar o grande objetivo do ano: a permanência no Brasileirão.
"Sabíamos que enfrentaríamos os melhores adversários nessas últimas rodadas. Paralelo a isso, sabíamos que podíamos conquistar bons resultados, mas obviamente seria muito difícil. Porém, nesse recorte, a equipe fez bons jogos. Domingo vai ser mais uma partida assim, em que temos que estar muito mobilizados. Não temos mais margem e nem jogo futuro, é esse jogo, são esses 90 minutos que temos. Temos mais uma oportunidade de deixar tudo que passou para trás e focar nos três pontos", finalizou Willian.
