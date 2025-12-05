Willian Machado projeta "final" do Ceará contra o Palmeiras: "Não temos mais margem"

Capitão do Ceará, o zagueiro Willian Machado concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 5, no CT de Porangabuçu. Na oportunidade, o defensor avaliou a reta final de Série A da equipe alvinegra e classificou o duelo contra o Palmeiras, no domingo, 7, como uma "final".

"Acontecem inúmeras situações que acabam fugindo do nosso controle. Tínhamos grande expectativa para o jogo contra o Internacional, assim como no do Cruzeiro. Infelizmente, os resultados não vieram. Cada jogo tem uma particularidade. Temos um lastro de jogos contra o Palmeiras, jogamos três vezes e fizemos bons jogos. A gente tem que se apegar nisso. Temos que canalizar pensamentos positivos, não é o momento de se lamentar. Estamos na nossa casa, ao lado do nosso torcedor, que vai fazer seu papel como sempre faz. Vai ser uma atmosfera muito boa para a gente desenvolver. É uma final para nós, estamos tratando assim", disse.