Ceará e Palmeiras têm retrospecto equilibrado no Castelão pela Série A neste século

No primeiro turno, o Palestra derrotou o Vovô por 2 a 1, no Allianz Parque. De 2010 para cá, Alvinegro e Alviverde se enfrentaram sete vezes no Castelão

Com histórico equilibrado atuando em Fortaleza no século XXI, o Alvinegro leva pequena vantagem, com três vitórias contra duas do Verdão, além de dois empates.

Ceará e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 7, às 16 horas, na Arena Castelão, em confronto de interesses distintos na rodada final do Campeonato Brasileiro.

O Vovô joga pela permanência na Série A, necessitando apenas de uma vitória simples para confirmar sua participação na edição de 2026. Já o Alviverde Paulista, com o empate na noite dessa quinta-feira, 4, entre Cruzeiro e Botafogo, confirmou a segunda posição e chega a Fortaleza já sem pretensões no certame.



Apesar do equilíbrio, o Vovô acumula um jejum de duas partidas sem ganhar do Palmeiras na condição de mandante. O último triunfo aconteceu pelo Brasileirão de 2020. Na ocasião, placar de 2 a 1 para os comandados à época por Guto Ferreira. Vina e Lima marcaram para o Alvinegro, enquanto Gabriel Veron diminuiu para o Porco.

Nesta temporada, os clubes se enfrentaram três vezes — duas pela Copa do Brasil e uma pela Série A —, todas com vitórias da equipe de Abel Ferreira, que, de quebra, eliminou o Ceará do mata-mata nacional.