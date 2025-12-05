Ceará e Palmeiras têm retrospecto equilibrado no Castelão pela Série A neste século

Ceará e Palmeiras têm retrospecto equilibrado no Castelão pela Série A neste séculoNo primeiro turno, o Palestra derrotou o Vovô por 2 a 1, no Allianz Parque. De 2010 para cá, Alvinegro e Alviverde se enfrentaram sete vezes no Castelão
Ceará e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 7, às 16 horas, na Arena Castelão, em confronto de interesses distintos na rodada final do Campeonato Brasileiro.
Com histórico equilibrado atuando em Fortaleza no século XXI, o Alvinegro leva pequena vantagem, com três vitórias contra duas do Verdão, além de dois empates.
O Vovô joga pela permanência na Série A, necessitando apenas de uma vitória simples para confirmar sua participação na edição de 2026. Já o Alviverde Paulista, com o empate na noite dessa quinta-feira, 4, entre Cruzeiro e Botafogo, confirmou a segunda posição e chega a Fortaleza já sem pretensões no certame.
Apesar do equilíbrio, o Vovô acumula um jejum de duas partidas sem ganhar do Palmeiras na condição de mandante. O último triunfo aconteceu pelo Brasileirão de 2020. Na ocasião, placar de 2 a 1 para os comandados à época por Guto Ferreira. Vina e Lima marcaram para o Alvinegro, enquanto Gabriel Veron diminuiu para o Porco.
Nesta temporada, os clubes se enfrentaram três vezes — duas pela Copa do Brasil e uma pela Série A —, todas com vitórias da equipe de Abel Ferreira, que, de quebra, eliminou o Ceará do mata-mata nacional.
No histórico geral, foram 36 jogos oficiais, com 22 vitórias do Alviverde, 10 empates e seis vitórias do Vovô. Os paulistas anotaram 74 gols, enquanto os cearenses balançaram as redes em 29 oportunidades.
Confira o histórico de Ceará x Palmeiras no Castelão no século XXI:
- Ceará 0x0 Palmeiras - Brasileirão 2010
- Ceará 2x0 Palmeiras - Brasileirão 2011
- Ceará 2x2 Palmeiras - Brasileirão 2018
- Ceará 2x0 Palmeiras - Brasileirão 2019
- Ceará 2x1 Palmeiras - Brasileirão 2020
- Ceará 1x2 Palmeiras - Brasileirão 2021
- Ceará 1x2 Palmeiras - Brasileirão 2022