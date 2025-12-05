Ceará tem 79,6% de chance de permanência e 25,4% de jogar a Sula em 2026, aponta UFMG

Vovô decidirá futuro diante do Botafogo, neste domingo, 7, na Arena Castelão. Time é o atual 15º colocado na tabela, com 43 pontos

Dependendo apenas de si para jogar a Série A em 2026, o Ceará vai receber o Palmeiras neste domingo, 7, na Arena Castelão, em duelo decisivo da 38ª rodada. Antes do confronto, inclusive, o Vovô tem 79,6% de chance de permanecer na elite do futebol brasileiro, conforme levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ainda de acordo com o estudo, o time comandado por Léo Condé tem 20,4% de probabilidade de ser rebaixado e 25,4% de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Uma vitória sobre o clube alviverde garante matematicamente a permanência, independentemente de qualquer outro resultado.