Ceará tem 79,6% de chance de permanência e 25,4% de jogar a Sula em 2026, aponta UFMG

Ceará tem 79,6% de chance de permanência e 25,4% de jogar a Sula em 2026, aponta UFMGVovô decidirá futuro diante do Botafogo, neste domingo, 7, na Arena Castelão. Time é o atual 15º colocado na tabela, com 43 pontos
Dependendo apenas de si para jogar a Série A em 2026, o Ceará vai receber o Palmeiras neste domingo, 7, na Arena Castelão, em duelo decisivo da 38ª rodada. Antes do confronto, inclusive, o Vovô tem 79,6% de chance de permanecer na elite do futebol brasileiro, conforme levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Ainda de acordo com o estudo, o time comandado por Léo Condé tem 20,4% de probabilidade de ser rebaixado e 25,4% de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Uma vitória sobre o clube alviverde garante matematicamente a permanência, independentemente de qualquer outro resultado.
Leia mais
Em caso de empate, o Alvinegro precisará torcer por ao menos uma das seguintes combinações: derrota do Santos, não vitória do Fortaleza ou tropeço do Vitória. Já em caso de derrota, a situação se torna mais delicada, exigindo ao menos dois resultados paralelos favoráveis, como derrota do Fortaleza, empate ou derrota do Vitória e não vitória do Internacional.
É válido destacar também que, em caso de vitória no domingo, 7, o time cearense chegaria aos 46 pontos somados e poderia subir para a 13ª posição, se classificando, assim, para a Copa Sul-Americana — desde que Atlético-MG e Santos, que estão à frente na tabela, tropecem.
Chances de queda na 38ª rodada de acordo com a UFMG:
- Sport - 100% (rebaixado)
- Juventude - 100% (rebaixado)
- Internacional - 77,5%
- Vitória - 64,9%
- Fortaleza - 35,2%
- Ceará - 20,4%
- Santos - 2,1%