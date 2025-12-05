Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará tem 79,6% de chance de permanência e 25,4% de jogar a Sula em 2026, aponta UFMG

Ceará tem 79,6% de chance de permanência e 25,4% de jogar a Sula em 2026, aponta UFMG

Vovô decidirá futuro diante do Botafogo, neste domingo, 7, na Arena Castelão. Time é o atual 15º colocado na tabela, com 43 pontos
Atualizado às Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dependendo apenas de si para jogar a Série A em 2026, o Ceará vai receber o Palmeiras neste domingo, 7, na Arena Castelão, em duelo decisivo da 38ª rodada. Antes do confronto, inclusive, o Vovô tem 79,6% de chance de permanecer na elite do futebol brasileiro, conforme levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ainda de acordo com o estudo, o time comandado por Léo Condé tem 20,4% de probabilidade de ser rebaixado e 25,4% de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Uma vitória sobre o clube alviverde garante matematicamente a permanência, independentemente de qualquer outro resultado.

Leia mais

Em caso de empate, o Alvinegro precisará torcer por ao menos uma das seguintes combinações: derrota do Santos, não vitória do Fortaleza ou tropeço do Vitória. Já em caso de derrota, a situação se torna mais delicada, exigindo ao menos dois resultados paralelos favoráveis, como derrota do Fortaleza, empate ou derrota do Vitória e não vitória do Internacional.

É válido destacar também que, em caso de vitória no domingo, 7, o time cearense chegaria aos 46 pontos somados e poderia subir para a 13ª posição, se classificando, assim, para a Copa Sul-Americana — desde que Atlético-MG e Santos, que estão à frente na tabela, tropecem.

Chances de queda na 38ª rodada de acordo com a UFMG:

  • Sport - 100% (rebaixado)
  • Juventude - 100% (rebaixado)
  • Internacional - 77,5%
  • Vitória - 64,9%
  • Fortaleza - 35,2%
  • Ceará - 20,4%
  • Santos - 2,1%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar