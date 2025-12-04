Mais de 30 mil torcedores confirmam presença em decisão do Ceará contra o Palmeiras

Mais de 30 mil torcedores confirmam presença em decisão do Ceará contra o PalmeirasO jogo é tratado como uma final para o Vovô, que lançou ingressos promocionais com preço a partir de R$ 10,00 (meia-entrada)
O Ceará divulgou, na tarde desta quinta-feira, 4, a parcial de público para o jogo decisivo contra o Palmeiras. Já são 30 mil torcedores com presença confirmada na Arena Castelão no próximo domingo, 7, às 16 horas, em confronto que vale a permanência do Alvinegro na Série A do Brasileirão.
Para a partida, o Vovô lançou valores promocionais de ingressos, que variam entre R$ 10,00 (meia-entrada para a Superior Norte e Inferior Sul) e R$ 300,00 (valor da inteira para a Premium). Vale ressaltar que o espaço da Inferior Norte já está com todos os assentos reservados.
O confronto é tratado como uma final pelo Ceará. Na 15ª posição, o Alvinegro tem apenas um ponto de diferença para o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. Para não depender de nenhum resultado paralelo, o Vovô precisa derrotar o Palmeiras, que chega para o duelo sem qualquer objetivo na competição.
Com a vitória do Flamengo sobre o próprio Ceará, na quarta-feira passada, o Rubro-Negro confirmou o título do Braileirão desta temporada com uma rodada de antecedência, encerrando qualquer chance do Palmeiras na disputa pela taça.