Mais de 30 mil torcedores confirmam presença em decisão do Ceará contra o Palmeiras

O jogo é tratado como uma final para o Vovô, que lançou ingressos promocionais com preço a partir de R$ 10,00 (meia-entrada)

O Ceará divulgou, na tarde desta quinta-feira, 4, a parcial de público para o jogo decisivo contra o Palmeiras. Já são 30 mil torcedores com presença confirmada na Arena Castelão no próximo domingo, 7, às 16 horas, em confronto que vale a permanência do Alvinegro na Série A do Brasileirão.

Para a partida, o Vovô lançou valores promocionais de ingressos, que variam entre R$ 10,00 (meia-entrada para a Superior Norte e Inferior Sul) e R$ 300,00 (valor da inteira para a Premium). Vale ressaltar que o espaço da Inferior Norte já está com todos os assentos reservados.