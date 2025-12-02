Ceará acerta patrocínio pontual para jogos contra Flamengo e Palmeiras; veja

Time alvinegro anunciou parceria com a Victa Engenharia, do Grupo Diagonal, que exibirá a marca no uniforme na reta final da Série A

Com o acordo, a empresa exibirá a marca na área "selo peito", que fica localizado entre o escudo e o símbolo da marca própria do clube. A exposição será feita nos jogos contra o Flamengo e o Palmeiras, pela 37ª e 38ª rodada do certame nacional.

O Ceará contará com um patrocínio pontual em seu uniforme nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025. Nesta terça-feira, 2, o time alvinegro anunciou a parceria com a Victa Engenharia, do Grupo Diagonal.

"Conseguimos, mais uma vez, trazer um novo segmento para o Ceará. A Victa é uma construtora fidelizada no mercado, uma empresa cearense que tem projetos importantes no nosso Estado. Agradeço à diretoria da empresa. Com esse patrocínio pontual, iniciamos um projeto futuro com a empresa. Foi uma proposta muito boa. Estamos caminhando a passos largos visando 2026", destacou Ricardo Costa, gerente comercial do Ceará.

Nova parceira do clube de Porangabuçu, a Victa Engenharia atua há quase 10 no mercado imobiliário e de construção civil cearense. Vice-presidente do Grupo Diagonal, João X. Fiuza celebrou o acordo.

"A Victa, como uma empresa 100% cearense, tem orgulho de se unir ao Ceará nesta reta final de campeonato. Apoiar o futebol local neste momento tão importante reforça nosso compromisso com a comunidade. Essa parceria une um clube gigante do futebol cearense com uma empresa de quase 10 anos de atuação e que se consolida cada vez mais no mercado imobiliário."

