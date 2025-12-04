Ceará está há um mês sem vencer na Arena Castelão; veja retrospecto

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,19-10-2025: Lourenço e Léo Condé em Ceará x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A luta contra o rebaixamento e o triunfo dos adversários diretos pressionam o Ceará a vencer o vice-líder Palmeiras no próximo domingo, 7, às 16 horas, na Arena Castelão, na última rodada do Brasileirão. Entretanto, o Vovô amarga um mês sem vencer em seus domínios. Na 15º colocação, atrás do Santos com 44 pontos e à frente do Fortaleza também com 43, a equipe comandada por Léo Condé precisa garantir os 3 pontos sobre o elenco de Abel Ferreira. Na pior hipótese, em caso de derrota, o Vovô pode terminar a competição rebaixado para a Série B. No melhor resultado, chegaria a 46 pontos e poderia “beliscar” uma vaga na Sul-Americana.

Galeano e Pedro Raul são os artilheiros do Ceará na Série A Crédito: Samuel Setubal O último triunfo em casa foi contra o Fluminense, pela 31ª rodada, em 2 de novembro. Na ocasião, Galeano e Pedro Raul marcaram e o Tricolor teve o zagueiro Ignácio expulso. Retrospecto negativo em casa FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-11-2025: Gol Pedro Raul Campeonato Brasileiro Serie A Clássico Rei deu empate entre Fortaleza x Ceará. A partida aconteceu na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal O Ceará, que estava “tranquilo” na tabela com 38 pontos, recebeu o Fortaleza com 30 pontos, na 32ª rodada. O Leão agitou o confronto quando abriu o placar com Adam Bareiro, segurando o placar de 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo. Pedro Raul marcou um gol quase idêntico ao tento do título cearense de 2025, encerrando o duelo com 1 a 1.

Vina foi expulso aos 3 minutos do jogo contra o Internacional após forte entrada no volante Luis Otávio Crédito: Samuel Setubal Após o empate no Clássico-Rei, o Ceará conseguiu uma vitória sobre o Corinthians, em São Paulo, e alcançou os 42 pontos. Na partida seguinte, em casa, bastava uma vitória diante do Internacional, na 34ª rodada para chegar aos 45 e garantir a permanência antecipada. Entretanto, dentro de campo, o Vovô foi prejudicado logo no início da partida com a expulsão de Vina. A ausência de um jogador dificultou a atuação da equipe, que foi superada por 2 a 1. FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-10-2025: William Machado Ceará x Cruzeiro empatam pela Serie A do Brasileirão no Estádio Castelão. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Em mais uma oportunidade de garantir a permanência na primeira divisão, o Alvinegro jogou contra o Cruzeiro na 36ª rodada, no Castelão. O Ceará abriu o placar com Zanocelo após o intervalo de jogo, porém, William Machado marcou um gol contra na metade da segunda etapa. O empate deixou a equipe cearense com 43 pontos, mas novamente desperdiçou a chance de carimbar sua presença na Série A. Ceará enfrenta o Palmeiras após vice do Brasileirão

Allan e Matheus Araújo disputam lance no jogo Ceará x Palmeiras, no Castelão, pela Copa do Brasil 2025 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras Na última rodada da Série A, o Ceará vai para o “tudo ou nada” contra o Palmeiras, na Arena Castelão, às 16 horas, no mesmo horário que todos os outros jogos. Caso triunfe, está garantido. Em caso de empate ou derrota, a equipe do Porangabuçu passará a torcer por tropeços dos rivais diretos na briga pela permanência.