Ceará está há um mês sem vencer na Arena Castelão; veja retrospecto

Ceará está há um mês sem vencer na Arena Castelão; veja retrospectoO Alvinegro precisa vencer o Palmeiras na 38ª rodada; check-in e ingressos promocionais foram liberados
A luta contra o rebaixamento e o triunfo dos adversários diretos pressionam o Ceará a vencer o vice-líder Palmeiras no próximo domingo, 7, às 16 horas, na Arena Castelão, na última rodada do Brasileirão. Entretanto, o Vovô amarga um mês sem vencer em seus domínios.
Na 15º colocação, atrás do Santos com 44 pontos e à frente do Fortaleza também com 43, a equipe comandada por Léo Condé precisa garantir os 3 pontos sobre o elenco de Abel Ferreira. Na pior hipótese, em caso de derrota, o Vovô pode terminar a competição rebaixado para a Série B. No melhor resultado, chegaria a 46 pontos e poderia “beliscar” uma vaga na Sul-Americana.
O último triunfo em casa foi contra o Fluminense, pela 31ª rodada, em 2 de novembro. Na ocasião, Galeano e Pedro Raul marcaram e o Tricolor teve o zagueiro Ignácio expulso.
Retrospecto negativo em casa
O Ceará, que estava “tranquilo” na tabela com 38 pontos, recebeu o Fortaleza com 30 pontos, na 32ª rodada. O Leão agitou o confronto quando abriu o placar com Adam Bareiro, segurando o placar de 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo. Pedro Raul marcou um gol quase idêntico ao tento do título cearense de 2025, encerrando o duelo com 1 a 1.
Após o empate no Clássico-Rei, o Ceará conseguiu uma vitória sobre o Corinthians, em São Paulo, e alcançou os 42 pontos. Na partida seguinte, em casa, bastava uma vitória diante do Internacional, na 34ª rodada para chegar aos 45 e garantir a permanência antecipada.
Entretanto, dentro de campo, o Vovô foi prejudicado logo no início da partida com a expulsão de Vina. A ausência de um jogador dificultou a atuação da equipe, que foi superada por 2 a 1.
Em mais uma oportunidade de garantir a permanência na primeira divisão, o Alvinegro jogou contra o Cruzeiro na 36ª rodada, no Castelão. O Ceará abriu o placar com Zanocelo após o intervalo de jogo, porém, William Machado marcou um gol contra na metade da segunda etapa. O empate deixou a equipe cearense com 43 pontos, mas novamente desperdiçou a chance de carimbar sua presença na Série A.
Ceará enfrenta o Palmeiras após vice do Brasileirão
Na última rodada da Série A, o Ceará vai para o “tudo ou nada” contra o Palmeiras, na Arena Castelão, às 16 horas, no mesmo horário que todos os outros jogos. Caso triunfe, está garantido. Em caso de empate ou derrota, a equipe do Porangabuçu passará a torcer por tropeços dos rivais diretos na briga pela permanência.
O check-in para sócio-torcedores e a promoção de ingressos foram liberados pelo Ceará para o último embate. Estão disponíveis entradas a partir de R$ 10.
- Ceará x Palmeiras - 7/12, às 16 horas, na Arena Castelão