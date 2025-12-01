Diretor do Ceará é homenageado em taça conquistada pelo Sub-15 do clube

Diretor do Ceará é homenageado em taça conquistada pelo Sub-15 do clubeO troféu do Campeonato Cearense sub-15 leva o nome de Israel Portela, diretor das categorias de base do clube
A conquista do Campeonato Cearense sub-15 por parte do Ceará teve um contexto ainda mais especial. A taça, erguida pelos atletas do Alvinegro neste domingo, 30, leva o nome de Israel Portela, diretor das categorias de base do clube. Na ocasião, o Vovôzinho venceu o Fortaleza nos pênaltis por 7 a 6, após ter sido derrotado pelo Fortaleza no tempo regulamentar por 1 a 0.
Esta é a quarta conquista consecutiva de estadual sub-15 obitida pelo Time de Porangabuçu desde que o dirigente assumiu a pasta.
Israel chegou ao Ceará em janeiro de 2020 e ajudou a formar atletas que renderam retorno financeiro e esportivo ao Alvinegro. Entre os nomes, estão os zagueiros Marcos Victor, David Ricardo, Jonathan e Jefferson, e os atacantes Rick e Guilherme.
Além dos campeonatos sub-15, o dirigente ostenta o fato de ter vencido campeonatos estaduais por todas as divisões de base possíveis, além de ter conquistado campeonatos de renome regional e nacional. Entre as principais conquistas do diretor, estão: Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2020, os Campeonatos Cearenses sub-20 de 2021 e 2023 e a Copa do Nordeste Sub 20 de 2025.
Em fala concedida as redes oficiais do Ceará, Israel Portela agredeceu pelo reconhecimento recebido e afirma que sua missão é transformar a vida de jovens atletas.
"Sinto-me profundamente feliz e honrado pelo reconhecimento, pela valorização e pela homenagem prestada pela Federação Cearense de Futebol. Agradeço, de maneira especial, ao presidente Mauro Carmélio e ao vice-presidente Mauro Neto", disse.
"Destaco que essa homenagem reflete minha dedicação ao futebol cearense, especialmente na formação de jovens talentos. Trata-se de um trabalho filantrópico, movido sobretudo pelo desejo genuíno de transformar a vida de inúmeros garotos que sonham em se tornar atletas profissionais", complementou.
Campanha do título do Sub-15
Na primeira fase do torneio, o Vovôzinho se classificou na segunda colocação do Grupo B, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Nas quartas de final, o Alvinegro venceu o Ferroviário pelo agregado de 10 a 1 e nas semifinais bateu o Tirol em dois jogos de 2 a 1.
Na final, venceu o primeiro Clássico contra o Fortaleza por 1 a 0, perdeu por igual placar no segundo e se sagrou campeão na marca da cal.
