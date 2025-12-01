Diretor do Ceará é homenageado em taça conquistada pelo Sub-15 do clube

Israel Portela em entrevista a rádio O POVO CBN / Crédito: FÁBIO LIMA

A conquista do Campeonato Cearense sub-15 por parte do Ceará teve um contexto ainda mais especial. A taça, erguida pelos atletas do Alvinegro neste domingo, 30, leva o nome de Israel Portela, diretor das categorias de base do clube. Na ocasião, o Vovôzinho venceu o Fortaleza nos pênaltis por 7 a 6, após ter sido derrotado pelo Fortaleza no tempo regulamentar por 1 a 0. Esta é a quarta conquista consecutiva de estadual sub-15 obitida pelo Time de Porangabuçu desde que o dirigente assumiu a pasta.

"Sinto-me profundamente feliz e honrado pelo reconhecimento, pela valorização e pela homenagem prestada pela Federação Cearense de Futebol. Agradeço, de maneira especial, ao presidente Mauro Carmélio e ao vice-presidente Mauro Neto", disse. "Destaco que essa homenagem reflete minha dedicação ao futebol cearense, especialmente na formação de jovens talentos. Trata-se de um trabalho filantrópico, movido sobretudo pelo desejo genuíno de transformar a vida de inúmeros garotos que sonham em se tornar atletas profissionais", complementou. Campanha do título do Sub-15 Na primeira fase do torneio, o Vovôzinho se classificou na segunda colocação do Grupo B, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Nas quartas de final, o Alvinegro venceu o Ferroviário pelo agregado de 10 a 1 e nas semifinais bateu o Tirol em dois jogos de 2 a 1.