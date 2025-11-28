Antes de enfrentar o Ceará, Kaio Jorge acumula 6 gols nos últimos 5 jogos

Antes de enfrentar o Ceará, Kaio Jorge acumula 6 gols nos últimos 5 jogosTorcedor da Raposa espera que o artilheiro balance as redes novamente contra o Vovô
Vivenciando a temporada mais goleadora da carreira, o atacante Kaio Jorge marcou seis gols nos últimos cinco jogos do Cruzeiro — que está invicto nesta sequência. Depois de balançar as redes 21 vezes, o atleta lidera o ranking de gols marcados na Série A. Motivos suficientes para o pernambucano de 23 anos ser uma das esperanças da Raposa para encarar o Ceará, neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão, em compromisso válido pela 36ª rodada do Brasileirão.
Retrospecto recente de Kaio Jorge e do Cruzeiro
- 31ª rodada: Cruzeiro 3x1 Vitória — Kaio fez dois gols
- 32ª rodada: Grêmio 0x1 Cruzeiro — Kaio passou em branco
- 33ª rodada: Cruzeiro 0x0 Fluminense — Kaio passou em branco
- 34ª rodada: Juventude 3x3 Cruzeiro — Kaio fez dois gols
- 35ª rodada: Cruzeiro 3x0 Corinthians — Kaio fez dois gols
Na vitória do Vovô por 2 a 1 diante do clube mineiro, no primeiro turno da elite nacional, foi justamente dos pés de Kaio Jorge que saiu o único gol do Cabuloso.
O grande 2025 que o atacante protagoniza o credenciou para, em agosto, ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal.
Oficializado pelo Cruzeiro em junho de 2024, o atleta acumula 66 partidas, 33 gols e dez assistências.
Como chegam Ceará e Cruzeiro para o duelo?
Com duas derrotas seguidas, o Alvinegro está em 14º lugar, com 42 pontos. Para se reabilitar do revés para o Mirassol e praticamente garantir a permanência na Série A, o Ceará trata o jogo diante do adversário mineiro como uma verdadeira decisão. A Raposa, por sua vez, está na terceira posição, com 68 pontos. Se ganhar, ultrapassará o Palmeiras na vice-liderança. Após superar o Corinthians, o Cruzeiro aumentou para dez a sequência invicta.