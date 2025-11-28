Antes de enfrentar o Ceará, Kaio Jorge acumula 6 gols nos últimos 5 jogos

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro / Crédito: Gustavo MartinsCruzeiro

Vivenciando a temporada mais goleadora da carreira, o atacante Kaio Jorge marcou seis gols nos últimos cinco jogos do Cruzeiro — que está invicto nesta sequência. Depois de balançar as redes 21 vezes, o atleta lidera o ranking de gols marcados na Série A. Motivos suficientes para o pernambucano de 23 anos ser uma das esperanças da Raposa para encarar o Ceará, neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão, em compromisso válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Retrospecto recente de Kaio Jorge e do Cruzeiro 31ª rodada: Cruzeiro 3x1 Vitória — Kaio fez dois gols

32ª rodada: Grêmio 0x1 Cruzeiro — Kaio passou em branco

33ª rodada: Cruzeiro 0x0 Fluminense — Kaio passou em branco

34ª rodada: Juventude 3x3 Cruzeiro — Kaio fez dois gols

35ª rodada: Cruzeiro 3x0 Corinthians — Kaio fez dois gols Na vitória do Vovô por 2 a 1 diante do clube mineiro, no primeiro turno da elite nacional, foi justamente dos pés de Kaio Jorge que saiu o único gol do Cabuloso.