Após revés contra o Mirassol, Condé ressalta permanência e mira reação diante do Cruzeiro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-11-2025: Léo Condé em Brasileirão Serie A Ceará vence Fluminence por 2 x 0 na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará chegou à segunda derrota consecutiva com o revés de 3 a 0 para o Mirassol na noite dessa segunda-feira, 24. Após a partida, o técnico Leo Condé lamentou o resultado e avaliou a postura de sua equipe no jogo. “Esperávamos ter a mesma postura que tivemos contra o Corinthians, de marcar bem e contra-atacar, porém sofremos gol muito rápido. Tivemos espaço no fim do primeiro tempo, mas infelizmente não conseguimos concluir ao gol”, disse Condé.