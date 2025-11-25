Após revés contra o Mirassol, Condé ressalta permanência e mira reação diante do Cruzeiro

Após revés contra o Mirassol, Condé ressalta permanência e mira reação diante do CruzeiroComandante alvinegro convocou uma "mobilização geral" para o duelo contra o Cruzeiro, marcado para o próximo sábado, 29
O Ceará chegou à segunda derrota consecutiva com o revés de 3 a 0 para o Mirassol na noite dessa segunda-feira, 24. Após a partida, o técnico Leo Condé lamentou o resultado e avaliou a postura de sua equipe no jogo.
“Esperávamos ter a mesma postura que tivemos contra o Corinthians, de marcar bem e contra-atacar, porém sofremos gol muito rápido. Tivemos espaço no fim do primeiro tempo, mas infelizmente não conseguimos concluir ao gol”, disse Condé.
Durante boa parte do duelo no Maião, o Ceará viu os donos da casa controlarem a partida e não conseguiu transformar as tentativas de reação em algo efetivo.
“Fizemos um jogo, de certa forma, equilibrado; porém com um placar muito elástico. Eles foram mais eficientes que nós”, completou o técnico alvinegro.
Leia mais
Dura sequênca
Com o resultado, o Vovô permanece na 14ª colocação, com 44 pontos somados. Mais uma vez, Condé reforçou a busca pelos 45 pontos que garantem a permanência na primeira divisão. “A gente ainda trabalha na projeção dos 45 pontos, mas tem que ir passo a passo e jogo a jogo, e agora focar totalmente nesse jogo contra o Cruzeiro".
O time de Porangabuçu encara agora uma sequência pesada contra o atual G-4 da Série A. No próximo sábado, 29, a equipe recebe o Cruzeiro no Castelão, às 20h30min, pela 36ª rodada. Para o confronto, Condé convocou a torcida alvinegra e manteve a projeção de um resultado positivo.
“É criar uma mobilização geral de todos do clube: atletas, direção, comissão e torcida, que sempre está junto e é a principal força do Ceará neste campeonato. A gente espera criar essa mobilização para que a gente possa fazer um grande jogo contra Cruzeiro e conseguir um bom resultado”, finalizou.