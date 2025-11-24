Willian Machado pede apoio e cita "momento delicado" do Ceará após derrota para o Mirassol

Willian Machado pede apoio e cita "momento delicado" do Ceará após derrota para o MirassolCapitão do Vovô pediu desculpas aos torcedores alvinegros e pediu apoio no próximo duelo, contra o Cruzeiro, no sábado, 29, na Arena Castelão
Capitão e zagueiro do Ceará, Willian Machado lamentou a derrota do time para o Mirassol na noite desta segunda-feira, 24, em jogo da 35ª rodada do Brasileirão. Após o apito final, o defensor destacou a qualidade do adversário e analisou a atuação da equipe de Porangabuçu.
"O Mirassol tem uma grande equipe e estão invictos dentro de casa, então isso fala por si só. Acredito que o gol no início foi condicionante, um gol que, ao meu ver é duvidoso, o Chico estava impedido, acabou atrapalhando o nosso goleiro. Mas eu acho que não justifica, porque logo em seguida tomamos o segundo também. No segundo tempo, quando a gente praticamente acordou no jogo, fomos criando nossas chances e não conseguimos aproveitar. Acabamos tomando o terceiro gol que acabou liquidando a partida, mas acho que serve de lição", disse
Na sequência, o camisa 23 do Vovô pediu desculpas aos torcedores alvinegros e pediu apoio no próximo duelo, contra o Cruzeiro, no sábado, 29, na Arena Castelão. Na 14ª posição, o Ceará precisa vencer para confirmar matematicamente a vaga na Série A de 2026.
"Não tem nada perdido, a gente tem três jogos ainda, tem um jogo em casa agora importantíssimo. A gente pede desculpa para o nosso torcedor e pede o apoio nesse momento tão delicado. Uma vitória em casa no sábado vai nos ajudar muito. A gente conta com o nosso torcedor, vamos mudar a nossa postura para que a gente possa vencer", finalizou.