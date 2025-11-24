Willian Machado pede apoio e cita "momento delicado" do Ceará após derrota para o Mirassol

Capitão e zagueiro do Ceará, Willian Machado lamentou a derrota do time para o Mirassol na noite desta segunda-feira, 24, em jogo da 35ª rodada do Brasileirão. Após o apito final, o defensor destacou a qualidade do adversário e analisou a atuação da equipe de Porangabuçu.

"O Mirassol tem uma grande equipe e estão invictos dentro de casa, então isso fala por si só. Acredito que o gol no início foi condicionante, um gol que, ao meu ver é duvidoso, o Chico estava impedido, acabou atrapalhando o nosso goleiro. Mas eu acho que não justifica, porque logo em seguida tomamos o segundo também. No segundo tempo, quando a gente praticamente acordou no jogo, fomos criando nossas chances e não conseguimos aproveitar. Acabamos tomando o terceiro gol que acabou liquidando a partida, mas acho que serve de lição", disse