Condé quer repetir desempenho do 1º turno contra G-3 da Série A e mira pelo menos 4 pontos

Condé quer repetir desempenho do 1º turno contra G-3 da Série A e mira pelo menos 4 pontosAlvinegro vai encarar Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras na sequência final nesta Série A. Com 42 pontos na tabela de classificação, o Vovô luta para carimbar a permanência na competição
A derrota do Ceará para o Mirassol por 3 a 0, no Estádio Maião, manteve o Alvinegro de Porangabuçu com 42 pontos, em 14º lugar. Após a partida, o treinador Léo Condé concedeu entrevista coletiva e declarou que almeja, no mínimo, repetir os quatro pontos conquistados na sequência final do primeiro turno, quando garantiu essa pontuação ao enfrentar Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.
“Realmente é uma tabela dura. A gente espera pelo menos repetir o que conseguiu fazer no primeiro turno, quando teve essa sequência. A gente conseguiu fazer quatro pontos”, afirmou.
Na primeira vez em que duelou contra os três primeiros colocados nesta Série A, o Vovô derrotou o clube mineiro por 2 a 1, empatou com o time carioca em 1 a 1 e foi superado pela equipe paulista por 2 a 1.
No primeiro desafio da sequência final na Série A deste ano, o Ceará receberá o Cruzeiro, terceiro lugar na tabela, sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão. Em seguida, visitará o líder Flamengo, dia 3 de dezembro, quarta-feira, às 21h30min, no Maracanã. Por fim, enfrentará o Palmeiras, em 7 de dezembro, domingo, às 16 horas, na Arena Castelão.
Inclusive, o Vovô terá os compromissos contra o Rubro-Negro e o Alviverde depois da final da Libertadores, na qual as equipes carioca e paulista disputarão o título neste sábado, em Lima, no Peru.
PIOR DERROTA DO CEARÁ NA SÉRIE A 2025
O revés diante do adversário do interior de São Paulo representou a derrota com maior diferença de gols do Ceará no torneio, pois ainda não tinha lidado com uma desvantagem de três gols no placar. O Mirassol, inclusive, foi um dos que triunfou contra o Alvinegro na Arena Castelão, quando ganhou por 2 a 0, na 16º rodada.