Sem Sobral e com PH, Ceará embarca para enfrentar o Mirassol

Pedro Henrique saiu sentindo diante do Inter, na última quinta-feira, 20. Entretanto, era apenas câimbra e estará apto a entrar em campo contra o Leão

No início da tarde deste domingo, 23, o Ceará embarcou em voo fretado rumo à cidade de Mirassol, no interior de São Paulo, onde enfrentará o time da casa pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, 24, às 19 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

Ao todo, 23 jogadores seguiram viagem com a delegação. Ficaram de fora o volante Fernando Sobral, o meia Vina e o atacante Pedro Raul. Os dois últimos estão suspensos: Vina foi expulso diante do Inter e o centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo, também contra o Colorado.