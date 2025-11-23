Sem Sobral e com PH, Ceará embarca para enfrentar o Mirassol

Sem Sobral e com PH, Ceará embarca para enfrentar o MirassolPedro Henrique saiu sentindo diante do Inter, na última quinta-feira, 20. Entretanto, era apenas câimbra e estará apto a entrar em campo contra o Leão
No início da tarde deste domingo, 23, o Ceará embarcou em voo fretado rumo à cidade de Mirassol, no interior de São Paulo, onde enfrentará o time da casa pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, 24, às 19 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.
Ao todo, 23 jogadores seguiram viagem com a delegação. Ficaram de fora o volante Fernando Sobral, o meia Vina e o atacante Pedro Raul. Os dois últimos estão suspensos: Vina foi expulso diante do Inter e o centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo, também contra o Colorado.
Sobral, por sua vez, segue em recuperação de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, sofrida ainda no Clássico-Rei. Por esse motivo, não estará à disposição do técnico Léo Condé.
Pedro Henrique saiu sentindo diante do Inter, na última quinta-feira, 20. Entretanto, era apenas câimbra e estará apto a entrar em campo contra o Leão.
Lista de relacionados do Ceará
Goleiros: Richard e Bruno Ferreira
Laterais: Fabiano, Matheus Bahia, Rafael Ramos e Nicolas
Zagueiros: Marcos Victor, Willian Machado, Marllon e Éder
Volantes: Zanocelo, Lourenço, Lucas Lima, Dieguinho e Richardson
Meias: Rodriguinho, Matheus Araújo e Lucas Mugni
Atacantes: Galeano, Pedro Henrique, Aylon, Fernandinho e Paulo Baya