Ceará vê chance de vaga na Sula cair de 75% para 43% após derrota para o Inter, aponta UFMG

Ceará vê chance de vaga na Sula cair de 75% para 43% após derrota para o Inter, aponta UFMGNa 14ª colocação da Série A, o time alvinegro acumula 42 pontos. Em busca da Sula, o Vovô tem quatro jogos para disputar até o término do Brasileirão: Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras
O Ceará voltou a frustrar a torcida ao perder para o Internacional por 2 a 1 nessa quinta-feira, 20, na Arena Castelão. A derrota para o Colorado, inclusive, fez o Vovô diminuir a chance de jogar a Copa Sul-Americana de 2026.
Anteriormente, a probabilidade da equipe conquistar uma vaga na competição continental era de 75%. Agora, o índice é de 43%, de acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Leia mais
Na 14ª colocação da Série A, o time alvinegro acumula 42 pontos até então. Em busca da Sula, o Vovô tem quatro jogos para disputar até o término do Brasileirão: Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.
O próximo duelo acontece na segunda-feira, 24, diante do Mirassol, que é 4º e quer garantir vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. As equipes vão medir forças às 19 horas (de Brasília), no Estádio Maião, em Mirassol (SP), em confronto da 35ª rodada da Série A.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente