Ceará vê chance de vaga na Sula cair de 75% para 43% após derrota para o Inter, aponta UFMG

Na 14ª colocação da Série A, o time alvinegro acumula 42 pontos. Em busca da Sula, o Vovô tem quatro jogos para disputar até o término do Brasileirão: Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras

O Ceará voltou a frustrar a torcida ao perder para o Internacional por 2 a 1 nessa quinta-feira, 20, na Arena Castelão. A derrota para o Colorado, inclusive, fez o Vovô diminuir a chance de jogar a Copa Sul-Americana de 2026.

Anteriormente, a probabilidade da equipe conquistar uma vaga na competição continental era de 75%. Agora, o índice é de 43%, de acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).