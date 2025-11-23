Mirassol x Ceará pela Série A 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Atacante Galeano no jogo Ceará x Mirassol, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em busca de confirmar o quanto antes sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará enfrenta nesta segunda-feira, 24, às 19 horas, a grande sensação da competição: o Mirassol. O duelo será disputado no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, casa do time paulista, e é válido pela 35ª rodada do certame nacional. O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na temporada, mas que chegam ao gramado com objetivos muito claros.

Diante dos desfalques e da ausência de um centroavante de ofício, a tendência é que o treinador repita o modelo utilizado diante do Corinthians, quando armou o time com quatro meias e dois atacantes mais móveis, sem um homem de referência. A estratégia funcionou bem naquela ocasião, com o Ceará mostrando boa compactação, superioridade no meio-campo e transições velozes pelo corredor central e pelo lado direito. O triunfo diante do Timão reforça a possibilidade de Condé apostar novamente na formação mais leve e dinâmica. Mirassol x Ceará pela Série A 2026: como chega o Leão Enquanto o Ceará vive a pressão por pontuar, o Mirassol entra em campo em clima de celebração. Estreante na elite do futebol brasileiro, o Leão já garantiu vaga na Libertadores de 2026, protagonizando a campanha mais surpreendente do campeonato. A expectativa é de casa cheia no Maião, com o torcedor paulista disposto a festejar mais uma rodada histórica para o clube.

O técnico Rafael Guanaes, contudo, não deve promover mudanças drásticas no time. A base titular vem sendo mantida com regularidade ao longo da competição, fator que explica parte do sucesso da equipe. A única baixa confirmada é o meio-campista Neto Moura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, a tendência é que José Aldo assuma a função, mantendo o padrão tático da equipe e dando continuidade ao bom desempenho coletivo. Mirassol x Ceará pela Série A 2026: retrospecto Na elite do futebol nacional, este será apenas o segundo encontro entre os dois times. O primeiro, válido pelo primeiro turno do campeonato, deu Mirassol. Os paulistas bateram o Vovô por 2 a 0, em plena Arena Castelão, no dia 23 de julho. Chico da Costa e Negueba foram os autores dos gols. Mirassol x Ceará pela Série A 2026: análise de André Bloc "O Mirassol é um time perigosíssimo, que foi menosprezado durante todo o Brasileirão e agora já está garantido na Libertadores de 2026. Talvez a classificação antecipada gere uma rara brecha para o time, já que os objetivos estão cumpridos, o que gera algum relaxamento. Cabe ao Ceará ser mais focado, não dar margem ao forte ataque rival — principalmente em bolas paradas —, e ser letal na transição ao ataque", disse o jornalista.

Mirassol x Ceará pela Série A 2026: prováveis escalações Mirassol 4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes Ceará