Mirassol x Ceará pela Série A 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Mirassol x Ceará pela Série A 2026: veja escalação provável, retrospecto e análiseAlvinegro de Porangabuçu encara a sensação do campeonato em seus domínios. Equipe de Léo Condé busca confirmar vaga na Série A de 2026 o mais rápido possível
Em busca de confirmar o quanto antes sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará enfrenta nesta segunda-feira, 24, às 19 horas, a grande sensação da competição: o Mirassol. O duelo será disputado no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, casa do time paulista, e é válido pela 35ª rodada do certame nacional.
O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na temporada, mas que chegam ao gramado com objetivos muito claros.
O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 14ª posição na tabela, somando 42 pontos. Embora tenha reagido nas últimas rodadas, o Vovô ainda possui um risco matemático — ainda que pequeno — de rebaixamento. Uma vitória fora de casa, porém, praticamente encerra qualquer ameaça, já que levaria a equipe aos 45 pontos, número amplamente considerado suficiente para evitar o descenso.
Mirassol x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô
Para este embate decisivo, o técnico Léo Condé terá desafios significativos na montagem da escalação. Três jogadores importantes não poderão atuar: Fernando Sobral, Vina e Pedro Raul. Os dois últimos estão suspensos; Vina foi expulso contra o Internacional, enquanto o centroavante recebeu o terceiro cartão amarelo na mesma partida. Sobral, por sua vez, segue em tratamento de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, sofrida no Clássico-Rei, e não reúne condições de jogo.
A situação poderia gerar preocupação ofensiva, mas há boas notícias no setor. O atacante Pedro Henrique, que deixou o campo contra o Inter sentindo câimbras, foi reavaliado, não apresentou lesão e estará à disposição. Sua presença dá a Condé mais alternativas táticas e profundidade no ataque.
Diante dos desfalques e da ausência de um centroavante de ofício, a tendência é que o treinador repita o modelo utilizado diante do Corinthians, quando armou o time com quatro meias e dois atacantes mais móveis, sem um homem de referência.
A estratégia funcionou bem naquela ocasião, com o Ceará mostrando boa compactação, superioridade no meio-campo e transições velozes pelo corredor central e pelo lado direito. O triunfo diante do Timão reforça a possibilidade de Condé apostar novamente na formação mais leve e dinâmica.
Mirassol x Ceará pela Série A 2026: como chega o Leão
Enquanto o Ceará vive a pressão por pontuar, o Mirassol entra em campo em clima de celebração. Estreante na elite do futebol brasileiro, o Leão já garantiu vaga na Libertadores de 2026, protagonizando a campanha mais surpreendente do campeonato. A expectativa é de casa cheia no Maião, com o torcedor paulista disposto a festejar mais uma rodada histórica para o clube.
O técnico Rafael Guanaes, contudo, não deve promover mudanças drásticas no time. A base titular vem sendo mantida com regularidade ao longo da competição, fator que explica parte do sucesso da equipe. A única baixa confirmada é o meio-campista Neto Moura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, a tendência é que José Aldo assuma a função, mantendo o padrão tático da equipe e dando continuidade ao bom desempenho coletivo.
Mirassol x Ceará pela Série A 2026: retrospecto
Na elite do futebol nacional, este será apenas o segundo encontro entre os dois times. O primeiro, válido pelo primeiro turno do campeonato, deu Mirassol. Os paulistas bateram o Vovô por 2 a 0, em plena Arena Castelão, no dia 23 de julho. Chico da Costa e Negueba foram os autores dos gols.
Mirassol x Ceará pela Série A 2026: análise de André Bloc
"O Mirassol é um time perigosíssimo, que foi menosprezado durante todo o Brasileirão e agora já está garantido na Libertadores de 2026. Talvez a classificação antecipada gere uma rara brecha para o time, já que os objetivos estão cumpridos, o que gera algum relaxamento. Cabe ao Ceará ser mais focado, não dar margem ao forte ataque rival — principalmente em bolas paradas —, e ser letal na transição ao ataque", disse o jornalista.
Mirassol x Ceará pela Série A 2026: prováveis escalações
Mirassol
4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes
Ceará
4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo, Rafael Ramos e Mugni; Pedro Henrique e Galeano. Técnico: Léo Condé
Mirassol x Ceará pela Série A 2026: ficha técnica
- Data: 24/11/2025
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)
- Horário: 19 horas
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
- Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Luis Carlos de França Costa (RN)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Mirassol x Ceará pela Série A 2026: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- Rádio O POVO CBN Cariri
- YouTube do O POVO e do Esportes O POVO
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente