Diretoria do Ceará define premiação milionária para permanência na Série A

Parte do valor teria sido adiantado ao elenco alvinegro por metas alcançadas / Crédito: Paulo Matheus | Press Foto Club/Confut Nordeste

A permanência do Ceará na Série A pode render milhões de reais não somente para o clube, mas também para seus jogadores. A diretoria do Alvinegro de Poranagabuçu acertou uma premiação de R$ 10 milhões em caso de permanência. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Hugo Eduardo e confirmada pelo Esportes O POVO. Para efeito de comparação, esse valor é duas vezes maior que o pago pela diretoria do Vovô na premiação ao acesso à elite do futebol nacional, conquistado na última temporada.