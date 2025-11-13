Diretoria do Ceará define premiação milionária para permanência na Série A

Diretoria do Ceará define premiação milionária para permanência na Série AConforme apuração, o valor é duas vezes maior que o pago pela diretoria do Vovô em premiação ao acesso à elite do futebol nacional, conquistado na última temporada
A permanência do Ceará na Série A pode render milhões de reais não somente para o clube, mas também para seus jogadores. A diretoria do Alvinegro de Poranagabuçu acertou uma premiação de R$ 10 milhões em caso de permanência. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Hugo Eduardo e confirmada pelo Esportes O POVO.
Para efeito de comparação, esse valor é duas vezes maior que o pago pela diretoria do Vovô na premiação ao acesso à elite do futebol nacional, conquistado na última temporada.
Parte desse valor já foi adiantado ao elenco alvinegro por metas alcançadas, sendo, algumas dessas premiações por vitórias conquistadas — com alguns duelos específicos tendo seu valor dobrado.
Com 42 pontos conquistados após 33 rodadas, o Vovô ocupa a 12ª colocação, estando 9 pontos à frente do Santos, primeira equipe na zona de rebaixamento. Com essa distância relativamente segura, o Vovô passa a buscar uma vaga em competições internacionais para o próximo ano.
Com informações de Horácio Neto, setorista da Rádio O POVO CBN