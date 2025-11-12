Dieguinho comenta parceria com Zanocelo e afirma que o volante é "uma máquina"

Dieguinho é peça importante no meio-campo do Vovô / Crédito: Fernanda Barros

O volante Dieguinho concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 12, no CT de Porangabuçu. O camisa 20 do Ceará comentou a grande atuação da equipe cearense contra o Corinthians, no domingo, 9, e celebrou a boa dupla formada com Zanocelo. Se inicialmente o meio-campista da camisa 25 chegou na Capital para fazer sobre ao titular Dieguinho, contra o Alvinegro Paulista, ambos formaram uma dupla sólida e de muita categoria. Sobre o assunto, o versátil jogador valorizou o companheiro de equipe e falou sobre a união no elenco.