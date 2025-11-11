Gols e assistências de Galeano já renderam 16 pontos para o Ceará na Série A

Galeano é o vice-artilheiro do Ceará no ano e na Série A / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Após um início de ano discreto, Galeano se consolidou como titular e peça fundamental do Ceará ao longo da temporada. Com as 16 participações diretas em gol no ano, sendo nove somente na Série A, o paraguaio ocupa a vice-liderança desta estatística do Vovô nos dois recortes — em ambos só fica atrás de Pedro Raul.