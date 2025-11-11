Gols e assistências de Galeano já renderam 16 pontos para o Ceará na Série A

Gols e assistências de Galeano já renderam 16 pontos para o Ceará na Série AEste número é originado a partir dos gols ou assistências do paraguaio que empataram ou desigualaram o placar em alguma partida
Após um início de ano discreto, Galeano se consolidou como titular e peça fundamental do Ceará ao longo da temporada. Com as 16 participações diretas em gol no ano, sendo nove somente na Série A, o paraguaio ocupa a vice-liderança desta estatística do Vovô nos dois recortes — em ambos só fica atrás de Pedro Raul.
Além dos números individuais, as participações do ponta foram fundamentais para a campanha do Vovô no Brasileirão. Dos 42 pontos conquistados pelo Alvinegro de Porangabuçu na competição, 16 tiveram influência direta de Galeano.
Nos duelos contra Fortaleza, Cruzeiro e Corinthians, o camisa 27 foi o autor único dos gols que resultaram nos triunfos do Vovô. Contra o Fluminense, o paraguaio foi quem abriu o placar da vitória por 2 a 0.
Já no empate em 2 a 2 com o Vasco, Galeano marcou o gol da igualdade para o Alvinegro de Porangabuçu quando a partida estava em 1 a 0 para os cariocas. Para completar os “pontos oriundos” do camisa 27, foi dele a assistência para o gol de Aylon, na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino.
No recorte geral de 2025, para além da Série A, o atacante de 25 anos já havia sido decisivo em outro momento: no 2 a 2 com o Confiança-SE, pela 2ª fase da Copa do Brasil, foi do paraguaio o gol da igualdade — aos 40 minutos do segundo tempo — que levaria a partida para as penalidades, culminando na classificação do Vovô.