Dieguinho relembra mês lesionado no Ceará e celebra retorno na reta final da Série A

Dieguinho relembra mês lesionado no Ceará e celebra retorno na reta final da Série AEm entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, o atleta agradeceu o trabalho da fisiologia do clube em sua recuperação
O meio-campista Dieguinho concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 12, no CT de Porangabuçu. O camisa 20 do Ceará retornou de lesão no Clássico-Rei e contra o Corinthians, no domingo, 9, fez sua primeira partida como titular após um mês no departamento médico.
Em sua fala, o atleta agradeceu o trabalho da fisiologia do clube em sua recuperação e afirmou que seu objetivo na temporada é estar disponível para o máximo de jogos possíveis.
"Graças a Deus, (estou) 100%. Uma lesão meio chata na Panturrilha. Panturrilha é um músculo bem difícil de tratar, o mais trabalhoso da nossa perna e também fiquei aflito, não queria me lesionar. Desde o início do ano meu proposito era me cuidar para não ter nenhuma lesão e jogar o máximo de jogos possíveis e estar sempre a disposição para ajudar. Foi um período que passou rápido, graças a Deus foi breve, foi só um mês", conta.
"No dia a dia é um tempo que demora bastante, é ruim para caramba vir aqui de manhã e de tarde para tratar, ficar o dia todo no clube. Agradeço pessoal do departamento médico e da fisioterapia, que fizeram um trabalho intensivo e agora estou 100% recuperado para ajudar a equipe na reta final do campeonato", complementa.
Dificuldades com o calendário
Dieguinho também fez críticas ao calendário do futebol brasileiro. Segundo o atleta, os 20 dias que os jogadores recebem de folga ao fim do ano não são suficientes para se recuperar do estresse físico e mental de uma temporada corrente.
"É difícil, porque cada vez mais o calendário vai ficando mais apertado. Tenho conversado com colegas de clube e a família, temos uma temporada onde nos apresentamos no dia 2 ou 3 de janeiro e já conhecemos os objetivos daquele ano. A partir daí começa uma pressão psicológica, mental, física para atingir todos os objetivos. Campeonatos difíceis, adversários difíceis, jogos difíceis. Aí chega no final da temporada para descansar e você tem 20 dias", afirma.
"É difícil falar da situação de calendário de futebol brasileiro, todo mundo fala e todo mundo ja sabe. Em janeiro já começa o Brasileiro, nosso campeonato de mais alto nível. Não tem tempo para descanso, temos que nesses 20 dias aproveitar o máximo a família, é pouco tempo. Se a gente conseguir alcançar nossos objetivos, a próxima temporada vai ser mais pesada", conclui.