Dieguinho relembra mês lesionado no Ceará e celebra retorno na reta final da Série A

Dieguinho retornou ao Ceará após lesão / Crédito: Samuel Setubal

O meio-campista Dieguinho concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 12, no CT de Porangabuçu. O camisa 20 do Ceará retornou de lesão no Clássico-Rei e contra o Corinthians, no domingo, 9, fez sua primeira partida como titular após um mês no departamento médico. Em sua fala, o atleta agradeceu o trabalho da fisiologia do clube em sua recuperação e afirmou que seu objetivo na temporada é estar disponível para o máximo de jogos possíveis.