Ceará divulga parcial com mais de 20 mil torcedores confirmados para duelo contra o Inter

Ceará divulga parcial com mais de 20 mil torcedores confirmados para duelo contra o InterDiante da sua torcida, o Alvinegro de Porangabuçu vai tentar conquistar mais três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro
O Ceará atualizou, na tarde desta terça-feira, 11, a parcial de torcedores confirmados para o jogo contra o Internacional. De acordo com o clube, mais de 20 mil alvinegros já garantiram presença para a partida da próxima quinta-feira, 20, na Arena Castelão.
Restando nove dias para o confronto, os torcedores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site vozaotickets.com, a partir de R$ 15.
Para o embate, o Vovô disponibilizou uma promoção de 50% de desconto para mulheres na compra de bilhetes. Ao todo, sete setores do Castelão foram destinados aos alvinegros: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium. O setor superior sul será preenchido pelos visitantes.
Com expectativa de casa cheia, o Ceará vai tentar conquistar mais três pontos na Série A. Em caso de vitória contra o Colorado, a equipe pode figurar na primeira página da tabela de classificação.
Valores para Ceará x Internacional:
- Superior Norte: R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia-entrada) | Sócio acompanhante: R$ 30 | R$ 15
- Inferior Norte: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
- Superior Central: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
- Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
- Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
- Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)