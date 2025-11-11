Ceará divulga parcial com mais de 20 mil torcedores confirmados para duelo contra o Inter

Diante da sua torcida, o Alvinegro de Porangabuçu vai tentar conquistar mais três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro

O Ceará atualizou, na tarde desta terça-feira, 11, a parcial de torcedores confirmados para o jogo contra o Internacional. De acordo com o clube, mais de 20 mil alvinegros já garantiram presença para a partida da próxima quinta-feira, 20, na Arena Castelão.

Restando nove dias para o confronto, os torcedores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site vozaotickets.com, a partir de R$ 15.