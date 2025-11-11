Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará divulga parcial com mais de 20 mil torcedores confirmados para duelo contra o Inter

Diante da sua torcida, o Alvinegro de Porangabuçu vai tentar conquistar mais três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro
Atualizado às
João Pedro Oliveira
O Ceará atualizou, na tarde desta terça-feira, 11, a parcial de torcedores confirmados para o jogo contra o Internacional. De acordo com o clube, mais de 20 mil alvinegros já garantiram presença para a partida da próxima quinta-feira, 20, na Arena Castelão.

Restando nove dias para o confronto, os torcedores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site vozaotickets.com, a partir de R$ 15.

Para o embate, o Vovô disponibilizou uma promoção de 50% de desconto para mulheres na compra de bilhetes. Ao todo, sete setores do Castelão foram destinados aos alvinegros: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium.  O setor superior sul será preenchido pelos visitantes.

Com expectativa de casa cheia, o Ceará vai tentar conquistar mais três pontos na Série A. Em caso de vitória contra o Colorado, a equipe pode figurar na primeira página da tabela de classificação.

Valores para Ceará x Internacional:

  • Superior Norte: R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia-entrada) | Sócio acompanhante: R$ 30 | R$ 15 
  • Inferior Norte: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
  • Superior Central: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
  • Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
  • Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
  • Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
  • Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)

