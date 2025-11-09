Ceará não terá Fernando Sobral contra o Corinthians por lesão no adutor

Ceará não terá Fernando Sobral contra o Corinthians por lesão no adutorDurante o primeiro tempo do Clássico-Rei, o camisa 88 precisou ser substituído após sentir um desconforto muscular
Para o duelo deste domingo, às 16 horas, diante do Corinthians, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará não contará com o volante Fernando Sobral, titular na vitória sobre o Fluminense e também no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na última quinta-feira, 6.
Durante o primeiro tempo do Clássico-Rei, o camisa 88 precisou ser substituído após sentir um desconforto muscular. De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube alvinegro, o meio-campista sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita.
Leia mais
Em seu lugar, retorna Dieguinho, que já havia entrado em campo na partida contra o Tricolor do Pici. O tempo de recuperação do atleta não foi informado pelo Vovô.
Na temporada, Sobral soma 46 partidas, dois gols e uma assistência em seu ano de retorno ao Ceará. Foi decisivo na conquista do Campeonato Cearense, marcando o gol da vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da final contra o Fortaleza.
Provável escalação do Ceará
Sem Sobral, Vina e Pedro Raul, o técnico Léo Condé fará mudanças táticas e deve mandar a campo a seguinte formação: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo, Rafael Ramos e Lucas Mugni; Pedro Henrique e Galeano.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente