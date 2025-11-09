Ceará não terá Fernando Sobral contra o Corinthians por lesão no adutor

Durante o primeiro tempo do Clássico-Rei, o camisa 88 precisou ser substituído após sentir um desconforto muscular

Para o duelo deste domingo, às 16 horas, diante do Corinthians, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará não contará com o volante Fernando Sobral, titular na vitória sobre o Fluminense e também no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na última quinta-feira, 6.

Durante o primeiro tempo do Clássico-Rei, o camisa 88 precisou ser substituído após sentir um desconforto muscular. De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube alvinegro, o meio-campista sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita.